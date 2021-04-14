Spor Arena Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 08:37 | 14 Nisan 2021 - 08:38

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçının tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı için merakla beklenen tarih belli oldu. İki ekip İzmir'de karşı karşıya gelecek ve kupayı müzesine götürmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman?