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Spor Arena
Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 08:37 | 

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçının tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı için merakla beklenen tarih belli oldu. İki ekip İzmir'de karşı karşıya gelecek ve kupayı müzesine götürmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Süper Lig'de rakip olan Antalyaspor ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı müsabaka, mayıs ayında oynanacak. İşte, Antalyaspor Beşiktaş ZTK final maçının tarihi...

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Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs'ta İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupada final müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.

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