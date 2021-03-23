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Spor Arena
Haber Giriş: 23 Mart 2021 - 22:23 | 

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçına dair ayrıntılar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Futbolseverler şimdi bu kritik müsabakanın tarihini sorguluyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, 20 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin sevinci yaşanıyor. Öte yandan Siyah-beyazlı takım da 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 11 Mayıs 2011'de final oynamış ve kupayı müzesine götürmüştü. İşte, Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi...

2ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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