Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, 20 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin sevinci yaşanıyor. Öte yandan Siyah-beyazlı takım da 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 11 Mayıs 2011'de final oynamış ve kupayı müzesine götürmüştü. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Futbolseverler şimdi bu kritik müsabakanın tarihini sorguluyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.