Ziraat Türkiye Kupası Final maçı ne zaman? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı hakkında ayrıntılar
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu yıl, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabakanın tarihini merak eden taraftarlar, TFF'nin açıklamalarına odaklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Final maçı ne zaman?
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Antalyaspor ile Beşiktaş Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin sevinci yaşanıyor. Antalyaspor 20 yıl, Beşiktaş ise 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 11 Mayıs 2011'de final oynamış ve kupayı müzesine götürmüştü. İşte, Ziraat Türkiye Kupası Final maçı hakkında bilgiler...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.