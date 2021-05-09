Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? ZTK final maçı için seyirci kararı!
Ziraat Türkiye Kupası final maçı için geri sayım sürüyor. 18 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçına günler kala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada karşılaşmanın yüzde 30 oranında seyircili oynanacağı duyuruldu. ZTK Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor final maçı için alınan seyirci kararı sonrası gözler final maçı biletlerine çevrildi. Heyecan dolu karşılaşmada galip gelen kupayı müzesine götürecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, ZTK final maçı biletleri hakkında yapılan açıklamalar.
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Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletlerinin ne zaman satılacağı ve nasıl alınacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye Kupası final maçı için TFF'den gelen açıklamada seyircili oynanma kararı alındı. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacak. Sağlık tedbirler alınarak seyirciler final maçını izleyebilecek. Ancak müsabakanın biletlerinin ilerleyen günlerde satışa çıkması bekleniyor.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKAR?
Ziraat Türkiye Kupası final maçının satışa çıkacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkyie Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maç için seyirci kararını açıkladı.
"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır."
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ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.