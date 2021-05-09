Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? ZTK final maçı için seyirci kararı!

Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletlerinin ne zaman satılacağı ve nasıl alınacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye Kupası final maçı için TFF'den gelen açıklamada seyircili oynanma kararı alındı. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacak. Sağlık tedbirler alınarak seyirciler final maçını izleyebilecek. Ancak müsabakanın biletlerinin ilerleyen günlerde satışa çıkması bekleniyor.