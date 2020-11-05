Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek? İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tura çıkan takımlar belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadeleleri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 3 Kasım Salı günü başlayan 3. tur mücadelesinin son karşılaşması Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor arasında bugün oynanacak. Üçüncü turda, tek maç eleme usulüne göre gerçekleşen karşılaşmalarda 4. tura yükselen bazı takımlar belli oldu. Süper Lig takımları Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor 4. tura çıkan takımlardan oldu. Kura çekimi ise bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek? İşte, 4. tura çıkan takımlar ve konuyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde sona gelinirken gözler 4. tur kura çekimine çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur, oynanacak 6 karşılaşmayla tamamlanacak. Bu karşılaşmalardan 4. tura çıkan takımlar belli olurken, kura tarihi açıklandı. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi, yarın İstanbul'da yapılacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimiyle ilgili detaylar.
2
Abone Ol
4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 14.30’da başlayacak kura çekimine kulüp temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılamayacak.
Kurada 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer alacak.
Kupada 4. tur müsabakaları kurasına 26 takım seribaşı olarak katılacak ve diğer 26 takım ile eşleşecek. Müsabakalar seribaşı takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
3
Abone Ol
4. TURA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni uygulanan statü gereği müsabakalar tek maç eleme usulüne göre yapıldı. Maçlarını kazanan, Süper Lig takımları Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig ekipleri Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Beypiliç Boluspor, Giresunspor, Altınordu, Adana Demirspor ve Bursaspor, Misli.com 2. Lig temsilcileri Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon, Anagold 24 Erzincanspor ile Kırklarelispor, 4. tura yükseldi.
4
Abone Ol
3. TUR 5 KASIM KARŞILAŞMALARI
13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)
13.00 Manisa FK-Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)