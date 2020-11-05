Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek? İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tura çıkan takımlar belli oluyor

4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 14.30’da başlayacak kura çekimine kulüp temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılamayacak.



Kurada 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer alacak.



Kupada 4. tur müsabakaları kurasına 26 takım seribaşı olarak katılacak ve diğer 26 takım ile eşleşecek. Müsabakalar seribaşı takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



