Son Dakika: Zehra Güneş'in 17 yaşında O Ses Türkiye'deki görüntüsü şaşkına çevirdi! Acun, Hadise ve tüm stüdyo inanamadı...
Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Zehra Güneş'in yıllar önce bir arkadaşına destek olmak için O Ses Türkiye çekimlerine katıldığı ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın parlayan yıldızlarından Zehra Güneş'in 5 yıl önce O Ses Türkiye'deki görüntüleri görenleri hayrete düşürdü...
Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren 22 yaşındaki yetenekli voleybolcu, sosyal medyayı aktif kullanması ve sempatik tavırlarıyla kendi hayran kitlesini oluşturmuş durumda.
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O dönem henüz 17 yaşında olan Zehra Güneş'in yıllar önce konuk olduğu O Ses Türkiye programındaki görüntüleri ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." dedi ve kamera Zehra Güneş'e döndü.
Zehra Güneş'in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşen Hadise, yarışmanın sunucusu Saat Özşırkıntı'nın boyunun kısa kalmasına değinerek "Saadet'i göremiyoruz" dedi.
ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?
Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999, İstanbul'da doğdu. Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank’ta başladı.
2015-2016 sezonu VakıfBank’ın 3. Lig’den 2. Lig’e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktas’ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu.