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GeriFutbol Son Dakika: Zehra Güneş'in 17 yaşında O Ses Türkiye'deki görüntüsü şaşkına çevirdi! Acun, Hadise ve tüm stüdyo inanamadı...
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Futbol
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 09:49 | 

Son Dakika: Zehra Güneş'in 17 yaşında O Ses Türkiye'deki görüntüsü şaşkına çevirdi! Acun, Hadise ve tüm stüdyo inanamadı...

Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Zehra Güneş'in yıllar önce bir arkadaşına destek olmak için O Ses Türkiye çekimlerine katıldığı ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın parlayan yıldızlarından Zehra Güneş'in 5 yıl önce O Ses Türkiye'deki görüntüleri görenleri hayrete düşürdü...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden olan Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yakaladığı popülerliğin ardından gündemden düşmüyor.
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Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren 22 yaşındaki yetenekli voleybolcu, sosyal medyayı aktif kullanması ve sempatik tavırlarıyla kendi hayran kitlesini oluşturmuş durumda.
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Kişisel Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1.3 milyona ulaşan Zehra Güneş, son olarak yıllar önce bir arkadaşına destek olmak için O Ses Türkiye'ye katıldığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla gündeme geldi.
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O dönem henüz 17 yaşında olan Zehra Güneş'in yıllar önce konuk olduğu O Ses Türkiye programındaki görüntüleri ortaya çıktı.
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O Ses Türkiye'ye katılan ve kendisi gibi voleybolcu arkadaşı Öykü'ye destek olmak için çekimlere giden Zehra Güneş, arkadaşının performansından sonra Acun Ilıcalı'nın kendisinden bahsetmesiyle jüri üyeleriyle tanıştı.
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Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." dedi ve kamera Zehra Güneş'e döndü.
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Stüdyoda bulunan seyirciler ve jüri üyeleri, Zehra Güneş'in genç yaşına rağmen sahip olduğu fiziği karşısında şaşkına döndü ve büyük bir alkış koptu.
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Zehra Güneş'in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşen Hadise, yarışmanın sunucusu Saat Özşırkıntı'nın boyunun kısa kalmasına değinerek "Saadet'i göremiyoruz" dedi.
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O yıllarda henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı'dan ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumu geldi.
11ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999, İstanbul'da doğdu. Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank’ta başladı.
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İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.
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2015-2016 sezonu VakıfBank’ın 3. Lig’den 2. Lig’e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktas’ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu.
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Yıldız milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.
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Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.
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