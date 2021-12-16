Son Dakika: Zehra Güneş'in 17 yaşında O Ses Türkiye'deki görüntüsü şaşkına çevirdi! Acun, Hadise ve tüm stüdyo inanamadı...

Acun Ilıcalı, "Öykü'nün arka tarafta bir kız arkadaşı varmış. O da Öykü gibi voleybolcuymuş. Boyu da 1.90'dan fazlaymış. Şu an arka tarafta kamerayı ayarlıyorlar yayınlayabilmek için..." dedi ve kamera Zehra Güneş'e döndü.