'Zararın neresinden dönersen kardır, Aziz Yıldırım ile...' | Fenerbahçe Haberleri

Hakan Bilal Kutlualp’ten Ersun Yanal’a destek ”Takımı teknik ve taktik olarak en iyi gören ve bilen Ersun Yanal’dır. Bazı maçlarda taktik, oyuncu seçimleri ve değişikliklerde hatalar da yapmıştır. Derbi öncesi Ersun Yanal ile ilgili olumsuz şeyler söylemek doğru değildir. Sezon sonunda Şampiyon olursa devam edilir. Başarılı olamazsa Fenerbahçe yönetimi ile değerlendirirler. Derbi önce eleştirilerin hocaya negatif etkisi olur. Psikolojik olarak etkilenir. Bu durum sadece bizim ülkemizde var. Avrupa’da ben böyle bir şey görmedim.”