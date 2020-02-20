'Zararın neresinden dönersen kardır, Aziz Yıldırım ile...' | Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine 3 gün kala sarı lacivertlilerde daha önce yöneticilik yapmış olan Hakan Bilal Kutlualp gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Fenerbahçe'nin durumu, Galatasaray derbisi, Ali Koç ve Ersun Yanal hakkında konuşan Kutlualp'in Ajansspor'a verdiği röportaj şöyle;
2
'Derbiyi Fenerbahçe kazanır'
“Fenerbahçe için önemli zamanlardan biri. Fenerbahçe açısından bu sezon daha önemli. TFF ve Mhk Fenerbahçe’yi üzdü ama kenetlenmede de etkisi oldu. Bu maç çok önemli geleneğin bozulacağını düşünmüyorum. İyi bir sonuçla Galatasaray derbisinden ayrılırız. Camiada herkes bu maçla ilgili son derece rahat. Bizim Galatasaray’ı Beşiktaş’ın da Trabzonspor’u yenmesiyle şampiyonluk hesapları değişir. Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı yenmesiyle yeni bir galibiyet serisi başlayacağını düşünüyorum. Sezonun ilk yarısında da benzer tablolar olmuştu. Ben bu sezon ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum ve hissediyorum.”
3
'Max Kruse derbide Fenerbahçe için kilit oyuncu olur'
“Max Kruse büyük oyuncu. Gol atması değil önemli olan oyunu yönetmesidir. Bundesliga tecrübesi olan bir oyuncudur. Vedat Muriç ön planda ama Kruse oyunu açacak yönetecek bir maestro gibi davranacak oyuncudur. Fenerbahçe açısından derbinin kilit oyuncusu olacaktır. Gözüm Kruse’nin üzerinde olacak.”
4
'Altay Bayındır için derbi dönüm noktası olacak'
”Oğuz Dağlaroğlu bir Galatasaray maçında kaleci oldu. Gol yemeyen kaleci yoktur. Altay için Galatasaray maçı dönüm noktası olacaktır. Derbide Altay oynamalıdır ve nasıl kaleci olduğunu da gösterecektir. Altay’ın yediği gollerde önündeki dörtlüye iyi bakılmalıdır. Tek başına yenilen gollerde Altay’ı suçlamak doğru değildir. Altay iyi bir kaleci olacak ve ileride yurt dışına gidecek.”
5
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ersun Yanal’a destek
”Takımı teknik ve taktik olarak en iyi gören ve bilen Ersun Yanal’dır. Bazı maçlarda taktik, oyuncu seçimleri ve değişikliklerde hatalar da yapmıştır. Derbi öncesi Ersun Yanal ile ilgili olumsuz şeyler söylemek doğru değildir. Sezon sonunda Şampiyon olursa devam edilir. Başarılı olamazsa Fenerbahçe yönetimi ile değerlendirirler. Derbi önce eleştirilerin hocaya negatif etkisi olur. Psikolojik olarak etkilenir. Bu durum sadece bizim ülkemizde var. Avrupa’da ben böyle bir şey görmedim.”
6
'Halil Umut Meler iyi maç yönetecektir'
”Halil Umut Meler çok iyi maç yönetecektir. Bu derbi maçlar hakemler için kariyerinin en büyük fırsatıdır. Maçta hatada yapabilir ama önce VAR sistemine bakmak gerek. VAR çok önemli. Doğru ve çabuk karar verilmesi gereklidir. Eğer derbinin hakemin kafası rahat olursa iyi bir maç çıkaracağına inanıyorum. Maçın hakemine diyorum ki; Eline öyle bir fırsat geçti ki, gel bunu doğru ve adaletli yöneterek başar. “dedi.
7
'Uğradığımız haksızlıklar takım üzerinde etki yaratabilir'
”Sosyal medyada da dile getirdim. Bu sezon çok belirgin olarak haksızlıklara uğradık. Mhk’dan memnun değilsek bunu söylemek en doğal hakkımız. Burası demokratik bir ülke. Bakıyorum ve gördüğüm şeyler var. Başka maçlarda verilenler ile bizim maçlardaki aynı değil. Çifte standart var. Birisinin çıkıp bunları anlatması gerekiyor. Bu yaşanılanlar futbol takımını ve teknik heyeti olumsuz etkileyebilir. Öğrenci suçu her zaman öğretmene atmayacak. Başkanın bunu iyi anlatması gerek.”
8
'Başkan Ali Koç ile camianın ileri gelenlerinin kucaklaşması gerekir'
”Seçimin Ali Koç tarafından kazanıldığı 3 Haziran 2018’den beri gereksiz şekilde eski yönetimle bağlar koptu. Buna hiç gerek yoktu. Bu camiada herkesin tek bir arzusu var o da Fenerbahçe’nin başarılı olmasıdır. Ali Koç Başkan ekibiyle nasıl kararlar alıyor bilmiyoruz ama keşke eski başkan başta olmak üzere yönetimiyle de bağlar hiç kopmasaydı.
9
"Zararın neresinden dönülürse kardır. Aziz Yıldırım ile iletişim kurmak ve tecrübelerinden faydalanmak yönetimin mutluluğuna katkı sağlar. Bazı şeylere başlamak organize etmek plan ve program yapmak iyi gelecektir.”