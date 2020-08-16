Yunanistan'dan Beşiktaş - PAOK maçı öncesi ortamı geren açıklama! 'O gün gelince...'

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Beşiktaş ile PAOK karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede kazanan takım, tur atlayacak.
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Kritik maç öncesi Yunanistan'dan Türkiye aleyhine açıklamalar tepki çekiyor...
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Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz'de Navtex ilan ederek, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sondajı yapmak için görevlendirmesinin ardından Yunanistan'da ülkemize karşı başlayan negatif tutum, futbolda da kendisini gösteriyor.
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PAOK Başkanı Ivan Savvidis, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye hakkında dikkat çeken sözler kullandı.
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FUTBOLCULARINA MESAJ...
Yazılı bir mesaj yayınlayan Savidis, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan siyasi olayların ardından oyuncularından Beşiktaş maçı için ekstra motive olmalarını istedi.
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Savidis, futbolcularına şöyle seslendi; ''Hepinizin hem sağlığınıza çok dikkat etmesini, hem de Beşiktaş maçına çok dikkat etmesini istiyorum. 2 pozitif vaka yaşandı, daha dikkatli olmalı ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalıyız.
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'BEŞİKTAŞ MAÇI...'
Beşiktaş maçı, bu takımın hedefleri için çok büyük önemli olan bir maç ve günümüzde yaşananları göz önüne aldığımız da, önemi daha da büyüyor.
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'POLİTİKA BAŞKA AMA...'
Politika başka, futbol başka ancak o gün şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor''
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UEFA KARŞI ÇIKIYOR
UEFA, futbola siyasetin karışmasına sert tepki gösteriyor. UEFA geçmişte iki ülke arasında politik bir gerilim varsa, maçın oynanacağı yeri değiştirmiş ve tarafsız bir sahada maçı oynatmıştı.
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BAŞKA YERDE OYNANMASI GÜNDEMDE
İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ve Beşiktaş'tan gelecek olası bir talep sonrası UEFA'nın bu konu hakkında bir karar verebileceği kaydediliyor.
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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak.
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Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü saat 21:00'de PAOK ile karşılaşacak.