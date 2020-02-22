Yunan taraftarlar, Türk hakem Emin Moğulkoç ve Luigi Lamonica'ya saldırdı!
Yunan taraftarlar, Panathinaikos - Barcelona maçının ardından kararlarını beğenmedikleri İtalyan hakem Luigi Lamonica'ya saldırdılar. Camları kırılan aracın içinde Türk hakem Emin Moğulkoç da yer alıyordu...
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EuroLeague'de 2016 yılında Fenerbahçe Beko, Berlin'de CSKA Moskova ile karşılaşmış, Rus ekibine karşı farkı eritse de İtalyan hakem Luigi Lamonica'yı geçememişti.
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O maçtan sonra Fenerbahçe taraftarları, İtalyan hakemin bulunduğu maçlarda protestolarda bulunmuştu.
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Fenerbahçe aleyhine yaptığı kritik hatalarla sarı lacivertli taraftarları çileden çıkartan Lamonica, Yunanistan'da oynanan Panathinaikos - Barcelona maçından sonra saldırıya uğradı.
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Yunan taraftarlar, Barcelona'ya yenildikleri maçın ardından Lamonica'nın yolunu kestiler ve İtalyan hakeme saldırarak hastanelik ettiler. Ancak arabanın içinde Türk hakem Emin Moğulkoç da bulunuyordu...
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Panathinaikos'un maçlarını oynadığı OAKA salonunun 5 kilometre uzaklığında saldırı meydana gelirken motorsikletçi saldırganlar, Luigi Lamonica'nın bulunduğu taksinin önünü kesti.
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Bir anda motordan inen kimliği belirlenemeyen saldırganlar, taksinin camlarını parçalarken Lamonica, kırılan cam kırıkları nedeniyle yaralandı.
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Hakem heyeti, polis eskortu eşliğinde hastaneye kaldırıldı, ardından da hotele yine polislerle beraber döndü.
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EuroLeague yönetiminden Nikolaos Pitsilkas, polislerle birlikte bu sabah Lamonica ve ekibini havalimanına götürürken yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.
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Emin Moğulkoç ve Lamonica'nın ciddi bir durumu olmadığı, sadece cam kırıkları nedeniyle vücudunda kesikler olduğu belirtildi. Tecrübeli hakeme saldıranların ise kimliği henüz belirlenemedi.