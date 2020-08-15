İhanetin ardından çok konuşulacak karar

Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder ile ünlü model Yolanthe Cabau, ülkeleri Hollanda'da gündemden düşmüyor. Ünlü çift geçen yıl ayrılmış ve Sneijder girdiği depresyon sonrası De Telegraaf'a eşini aldattığını şu ifadelerle açıklamıştı: Yolanthe ile sevgili olmadan önce günde 2 saat konuşmaya başladık ve onunla geçirdiğim zamanlar beni aşka sürüklemeye başladı. Sonra her şey kötü gitmeye başladı. Çünkü, nedeni bendim.Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı. Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı.Ardı arkası gelmez yalanlardan sonra Yolanthe'ye karşı dürüst oldum. Her şeyi itiraf ettim. Hiçbir şeyi atlamadım. Yolanthe'nin hiçbir hatası yok. Hata nerede? Şöhret, ego, para, güç ve şehvet... Ve evet, acı hepsinin ardından çok güçlü bir şekilde beni buldu. Çünkü Yolanthe Amerika'da. O hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvettim ve onu kaybettim.Hollanda basını ise geçtiğimiz aylarda ayrılan çiftin yeniden birlikte olmaya başladığını iddia etti.İddiaya göre; Sneijder'in büyük değişimi ünlü çifti barışmaya sürükledi.Hollanda'da yayın yapan Ditjes & Datjes kaynaklı haberde Wesley ve Yolanthe yeniden bir araya geliyor.Wesley için bu çok önemli çünkü Yolanthe için hala deli oluyor ifadelerine yer verildi.Yolanthe Cabau'nun Sneijder'in çabasını ve değişimini gördüğü belirtilen haberde Yolanthe ailesinin mutluluğundan başka bir şey istemiyor fakat Wesley bunu imkansız kıldı.Ancak geçtiğimiz aylarda Yolanthe, Wesley'nin değişim için elinden geleni yaptığını gördü denildi.Geçtiğimiz hafta 36. yaş gününü kutlayan Sneijder, Yolanthe Cabau'dan gelen hediyeyi Instagram hesabında paylaştı. Wesley Yarın doğum günüm ve eşim bana sürpriz yapıp en iyi hediyeyi aldı. Dünyadaki en tatlı kadın ifadelerini kullandı. Sneijder'in bu paylaşımı Hollanda basınında çıkan haberleri destekleyici nitelikte oldu.