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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 10:53,

İhanetin ardından çok konuşulacak karar

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau için "Hayatımın kadınıydı" demişti...

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Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder ile ünlü model Yolanthe Cabau, ülkeleri Hollanda'da gündemden düşmüyor.

2YOLANTHE HAYALLERİMİN KADINIYDI, ONU KAYBETTİM
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"YOLANTHE HAYALLERİMİN KADINIYDI, ONU KAYBETTİM"

Ünlü çift geçen yıl ayrılmış ve Sneijder girdiği depresyon sonrası De Telegraaf'a eşini aldattığını şu ifadelerle açıklamıştı:

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"Yolanthe ile sevgili olmadan önce günde 2 saat konuşmaya başladık ve onunla geçirdiğim zamanlar beni aşka sürüklemeye başladı. Sonra her şey kötü gitmeye başladı. Çünkü, nedeni bendim.

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Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı. Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı.

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Ardı arkası gelmez yalanlardan sonra Yolanthe'ye karşı dürüst oldum. Her şeyi itiraf ettim. Hiçbir şeyi atlamadım. Yolanthe'nin hiçbir hatası yok. Hata nerede? Şöhret, ego, para, güç ve şehvet...

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Ve evet, acı hepsinin ardından çok güçlü bir şekilde beni buldu. Çünkü Yolanthe Amerika'da. O hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvettim ve onu kaybettim."

7HOLLANDA BASINI: BARIŞTILAR
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HOLLANDA BASINI: BARIŞTILAR

Hollanda basını ise geçtiğimiz aylarda ayrılan çiftin yeniden birlikte olmaya başladığını iddia etti.

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İddiaya göre; Sneijder'in büyük değişimi ünlü çifti barışmaya sürükledi.

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Hollanda'da yayın yapan Ditjes & Datjes kaynaklı haberde "Wesley ve Yolanthe yeniden bir araya geliyor.

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Wesley için bu çok önemli çünkü Yolanthe için hala deli oluyor" ifadelerine yer verildi.

11WESLEYNİN DEĞİŞİMİNİ GÖRDÜ
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"WESLEY'NİN DEĞİŞİMİNİ GÖRDÜ"

Yolanthe Cabau'nun Sneijder'in çabasını ve değişimini gördüğü belirtilen haberde "Yolanthe ailesinin mutluluğundan başka bir şey istemiyor fakat Wesley bunu imkansız kıldı.

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Ancak geçtiğimiz aylarda Yolanthe, Wesley'nin değişim için elinden geleni yaptığını gördü" denildi.

13INSTAGRAM PAYLAŞIMI İDDİALARI DESTEKLEDİ
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INSTAGRAM PAYLAŞIMI İDDİALARI DESTEKLEDİ

Geçtiğimiz hafta 36. yaş gününü kutlayan Sneijder, Yolanthe Cabau'dan gelen hediyeyi Instagram hesabında paylaştı.

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Wesley "Yarın doğum günüm ve eşim bana sürpriz yapıp en iyi hediyeyi aldı. Dünyadaki en tatlı kadın" ifadelerini kullandı.

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Sneijder'in bu paylaşımı Hollanda basınında çıkan haberleri destekleyici nitelikte oldu.

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