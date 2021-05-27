Yok artık David de Gea! 'Penaltı' skandalı, 36 oldu! Harun Tekin, Beşiktaş ve Galatasaray...
Manchester United ile İspanyol Villarreal'in karşı karşıya geldiği UEFA finali inanılmaz bir sona sahne oldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren finale damga vuran isim ise Manchester United'ın İspanyol file bekçisi David de Gea oldu...
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UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz Manchester United ile İspanyol Villarreal karşı karşıya geldi. Özellikle Villarreal açısından kritik öneme sahip final inanılmaz bir sonla bitti.
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Polonya'nın Energa Gdansk Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona ererken, penaltılarda rakibine 11-10 üstünlük kuran İspanyol ekibi, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.
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Mücadelenin 29. dakikasında Gerard Moreno ile öne geçen Villarreal'e Manchester United'ın cevabı, 55. dakikada Edinson Cavani ile oldu ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
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Villarreal, kullandığı 11 penaltının tamamını gole çevirirken, Manchester United, 11. penaltıyı kaleci David de Gea ile kaçırınca, turnuvada İspanyol ekibi şampiyonluğa ulaştı.
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EMERY TARİH YAZDI
Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış olan Villarreal'de teknik direktör Unai Emery de tarih yazmayı başardı. Daha önce Sevilla ile bu turnuvayı 3 kez kazanan Emery, Villarreal ile şampiyonluk sayısını 4'e çıkardı ve turnuvada en çok şampiyon olan teknik adam unvanını ele geçirdi.
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DE GEA'NIN ÇILGIN SERİSİ 36'YA YÜKSELDİ
En son 5 yıl önce penaltı kurtarışı yapan David de Gea, bu maç öncesi kalesine atılan son 25 penaltıya engel olamamıştı.
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Villarreal maçıyla seri 36'ya yükseldi... Son 36 penaltı atışını kurtaramayan İspanyol futbolcu, kalecilerin topun başına geçtiği 11. penaltılarda meşin yuvarlağı kaleciye nişanlayınca Manchester United'ın kupa hayalini suya düşürdü.
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De Gea karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.
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Arkadaşları onu teselli etmeye çalıştı ancak İspanyol eldiven bir süre kendine gelemedi.
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"HARUN TEKİN'İ VERELİM"
Maçın ardından ise konuyla ilgili sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı.
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David De Gea 2016'dan beri penaltı kurtaramazken Harun Tekin aynı sürede 24 penaltıdan 11'ini kurtardı.
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Yapılan paylaşımlar ise böyle oldu; - Manchester United isterseniz De Gea'nın yerine Harun Tekin'i verebiliriz. - Harun Tekin >David De Gea - İki takımdan Harun Tekin olsa olay 11. penaltılara gelmezdi
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Villarreal bu sonucun ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantiledi.
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BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÜZÜLDÜ
UEFA Avrupa Ligi final maçında Manchester United'ı mağlup ederek kupaya uzanan Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ederken Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı üzdü.İspanya La Liga'yı ilk 4 sırada tamamlayamayan Villarreal, UEFA Kupası'nı kazanarak Devler Ligi'nin yolunu tutarken 11. ülkenin kontenjanı kullandığı için sarı kırmızılıların 2 yerine 3 ön eleme oynamasını sağladı.2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için 3 öne eleme oynaması gereken Galatasaray, yeni sezona erken start vermek zorunda kalacak.Halihazırda bir teknik direktörü olmayan ve 19 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray, 13-14 Haziran’da top başı yapacak.Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag oldu. Süper Lig'de şampiyon olarak gruplara direkt katılım hakkı elde eden siyah beyazlılar ise Villarreal'in kupayı kazanmasıyla, grup kuralarında üçüncü torba yerine dördüncü torbada yer alacak.Beşiktaş; Shakhtar Donetsk, Salzburg ya da Benfica, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elenirse üçüncü torbada yer alabilecek.