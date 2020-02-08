Yok artık Belhanda! Kazancı şoke etti...

BONUSLARLA BİLE ZENGİN OLDU! 3 yıldır 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım, oynadığı maç ve kazanılan puanlar için de şu ana kadar 2.6 milyon Euro primi cebine koydu.