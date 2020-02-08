Yok artık Belhanda! Kazancı şoke etti...

Son zamanlarda Galatasaray'da en çok tartışılan futbolcuların başında Younes Belhanda geliyor.
2
Alanya maçındaki performansıyla Fatih Terim'in "Ruh hastası" diye isyan ettiği Faslı yıldız geride kalan 2.5 yılda beklentilerin çok uzağında kaldı. Ancak Belhanda dünyaları kazandı.
3
BONUSLARLA BİLE ZENGİN OLDU!
3 yıldır 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım, oynadığı maç ve kazanılan puanlar için de şu ana kadar 2.6 milyon Euro primi cebine koydu.
4
Toplam 12.6 milyon Euro (Yaklaşık 83 milyon lira) kazanan Belhanda buna karşın forma giydiği 92 maçta sadece 12 gol attı.
5
11 Avrupa maçında ise skora hiç katkı yapamadı.
6
TOPLAM 25 MİLYON EURO!
F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı 9 derbide de gol veya asist üretemeyen Faslı futbolcunun bonservisine 8 milyon Euro ödendi. Belhanda'nın 2.5 yıllık maliyeti 25 milyon Euro'ya ulaştı.
7
TARAFTARLAR ARTIK 10'A SIRTINI DÖNDÜ
Belhanda özellikle bu sezon gösterdiği kötü performans ve disiplinsiz hareketleri ile taraftarların desteğini de kaybetti.
8
Yönetim ve teknik heyet Belhanda'dan kurtulmanın planlarını yaparken Faslı oyuncu ise İstanbul'a demir atmaktan yana. Sabah'ın haberine göre; Bir yıl daha sözleşmesi olan Belhanda devre arasında Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdi.
9
Yönetim kontrat uzatmama kararı alırken Belhanda ise İstanbul'dan ev satın almak ve tamamen yerleşmek için adımlar atıyor. (Sabah)