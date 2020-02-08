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Futbol
Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 10:10, /

Yok artık Belhanda! Kazancı şoke etti...

Galatasaray'da Fatih Terim ve taraftarı çileden çıkaran Younes Belhanda, sarı kırmızılı ekipte bonuslarla zengin oldu...

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Son zamanlarda Galatasaray'da en çok tartışılan futbolcuların başında Younes Belhanda geliyor.

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Alanya maçındaki performansıyla Fatih Terim'in "Ruh hastası" diye isyan ettiği Faslı yıldız geride kalan 2.5 yılda beklentilerin çok uzağında kaldı. Ancak Belhanda dünyaları kazandı.

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BONUSLARLA BİLE ZENGİN OLDU!

3 yıldır 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım, oynadığı maç ve kazanılan puanlar için de şu ana kadar 2.6 milyon Euro primi cebine koydu.

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Toplam 12.6 milyon Euro (Yaklaşık 83 milyon lira) kazanan Belhanda buna karşın forma giydiği 92 maçta sadece 12 gol attı.

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11 Avrupa maçında ise skora hiç katkı yapamadı.

6TOPLAM 25 MİLYON EURO

TOPLAM 25 MİLYON EURO!

F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı 9 derbide de gol veya asist üretemeyen Faslı futbolcunun bonservisine 8 milyon Euro ödendi. Belhanda'nın 2.5 yıllık maliyeti 25 milyon Euro'ya ulaştı.

7TARAFTARLAR ARTIK 10A SIRTINI DÖNDÜ

TARAFTARLAR ARTIK 10'A SIRTINI DÖNDÜ

Belhanda özellikle bu sezon gösterdiği kötü performans ve disiplinsiz hareketleri ile taraftarların desteğini de kaybetti.

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Yönetim ve teknik heyet Belhanda'dan kurtulmanın planlarını yaparken Faslı oyuncu ise İstanbul'a demir atmaktan yana. Sabah'ın haberine göre; Bir yıl daha sözleşmesi olan Belhanda devre arasında Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdi.

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Yönetim kontrat uzatmama kararı alırken Belhanda ise İstanbul'dan ev satın almak ve tamamen yerleşmek için adımlar atıyor. (Sabah)

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