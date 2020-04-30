Yılmaz Vural'dan olay itiraf: 'Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?'

'18 MİLYON ÇOCUK VAR...' 35 senedir çalışıyorum, 30 farklı takım çalışmışım, 2 tane üniversite bitirdim, en önemli antrenör kurslarına gittim. Benim için önemli olan ülkemin futbolu. Bütün hayalim Türk gençlerinin Avrupalı gençlerle yarışıp başarılarını görmek. Bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu düşünün. Bu ülkenin potansiyeli var. 18 milyon çocuk var. Bu sayı ne Almanya, ne İtalya ne Fransa'da var. Bu çocukları sistemin içine bir sokamadık.