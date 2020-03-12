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Futbol
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 21:46, /

Yılmaz Vural fenalık geçirdi! Bir anda...

Adana Demirspor ile Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği maçın sonrasında tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, yürekleri ağızlara getirdi.

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İşte detaylar...

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TFF 1. Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaştı.

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Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmanın ardından korkutan anlar yaşandı.

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Adana Demirspor maçının ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı.

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Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalık geçirdi.

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Ambulansla sahaya giren sağlık ekibi personeli Yılmaz Vural'a ilk müdahaleyi yaptı.

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Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.

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Kendisine gelen tecrübeli teknik adam yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.

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