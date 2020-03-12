Yılmaz Vural fenalık geçirdi! Bir anda...

İşte detaylar...TFF 1. Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaştı.Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmanın ardından korkutan anlar yaşandı.Adana Demirspor maçının ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalaştı.Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural fenalık geçirdi.Ambulansla sahaya giren sağlık ekibi personeli Yılmaz Vural'a ilk müdahaleyi yaptı.Yılmaz Vural etrafındakilere, Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.Kendisine gelen tecrübeli teknik adam yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.