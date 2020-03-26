Yılmaz Vural: 'Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın durumu...'
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, corona virüsü (koronavirüs) gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in durumu hakkında bilgiler verdi.
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Akhisarspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Yılmaz Vural, Spor Arena’dan Uğur Yapıcı'ya özel bir röportaj verdi.
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Vural, yaptığı açıklamada korona virüsü testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak ile görüştüğünü belirtirken Fatih Terim’le ilgili sıcak bilgileri de aktardı.
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Fenerbahçe tarafından ise kimseyle görüşmediğini belirten deneyimli teknik adam, ‘Basket takımının yurt dışında maçları oldu muhtemelen oradan kaptılar ama futbol takımı nereden kaptı onu bilmiyorum. Medyadan takip ediyorum.’ dedi.
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HANIM VE ÇOCUKLARI AKHİSAR'A GETİRDİM
Vural kendisinin durumuyla ilgili olarak ‘Biz Akhisar’dayız İstanbul’a dönüp hanımı ve çocukları alıp Akhisar’a getirdim çünkü İstanbul çok riskli." dedi.
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YEMYEŞİL KOCAMAN BİR ALANDA KALIYORUZ
Tecrübeli isim, "Şu an tesislerdeyim burası yemyeşil kocaman bir alan burada kaldığımız bir ev var hanım çocuk ve bakıcısı hep beraber kalıyoruz.’ ifadelerini kullandı.
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TERİM VE ALBAYRAK'IN DURUMLARI
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Galatasaray ve Fenerbahçe camialarında çıkan korono virüsü vakalarıyla ilgili konuşurken Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak’ın durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
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Abdurrahim Bey ile bizzat görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu aktaran Vural'ın sözleri şöyle:
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TERİM'İN ATEŞİ YOK, KURU ÖKSÜRÜĞÜ VAR
"Fatih hoca için yardımcısı Hande Hanımla ve damadı Volkan Bahçekapılı ile görüştüm. Çok şükür durumu iyiymiş sadece biraz kuru öksürüğü varmış onun dışında ateşi yokmuş Allah’a şükür."
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HAKLI OLARAK AÇMIYOR
"Hemen hemen her gün Fatih hocayı arıyorum çaldığı halde açmıyor ama haklı olarak karantinada ulaşamamak normal her telefona cevap vermeye kalksa milyon kişiyle konuşması lazım."