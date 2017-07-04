Yıllarca bunu yaptı ama kimse fark etmedi!

GoycocheaArjantinli kaleci Goycochea penaltıdan önce kalenin kenarına tuvaletini yaparmış. Hikaye kısaca şöyle. 1990 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Yugoslavya ile oynadığı çeyrek final maçı berabere biterek penaltılara uzuyor. Goycochea'nın da küçük tuvaleti geliyor ama tuvalete gidecek vakti yok. Takım arkadaşları önünü kapatıyor ve o da sahada görüyor işini. Ardından 3 penaltı kurtarıyor. Yarı final maçında rakip İtalya, maç yine penaltılara gidiyor. Goycochea bu sefer ihtiyaçtan değil, totemden kaynaklı şortunu hafifçe indirip birkaç damla işiyor. Ardından 2 penaltıyı kurtarıyor ve Arjantin finalde. Ancak ilginç bir şekilde Arjantin finalde Almanya'nın 85. dakikada attığı penaltı golüyle ikinci oluyor. Penaltı maç içinde olduğu için sanırım Goycochea işemeye vakit bulamamış.