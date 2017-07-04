Yıllarca bunu yaptı ama kimse fark etmedi!

GoycocheaArjantinli kaleci Goycochea penaltıdan önce kalenin kenarına tuvaletini yaparmış. Hikaye kısaca şöyle. 1990 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Yugoslavya ile oynadığı çeyrek final maçı berabere biterek penaltılara uzuyor. Goycochea'nın da küçük tuvaleti geliyor ama tuvalete gidecek vakti yok. Takım arkadaşları önünü kapatıyor ve o da sahada görüyor işini. Ardından 3 penaltı kurtarıyor. Yarı final maçında rakip İtalya, maç yine penaltılara gidiyor. Goycochea bu sefer ihtiyaçtan değil, totemden kaynaklı şortunu hafifçe indirip birkaç damla işiyor. Ardından 2 penaltıyı kurtarıyor ve Arjantin finalde. Ancak ilginç bir şekilde Arjantin finalde Almanya'nın 85. dakikada attığı penaltı golüyle ikinci oluyor. Penaltı maç içinde olduğu için sanırım Goycochea işemeye vakit bulamamış.
6
Abone Ol
Garry LinekerLineker, ısınırken attığı gol boşa gitmesin diye asla kaleye şut çekmezmiş.
7
Abone Ol
Alex De SouzaFenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex'in totemi en bilinenlerden. Alex, maça çıkmadan önce sol ayağının üstünde üç kere sekiyordu.
8
Abone Ol
Laurent Blanc, Fabian BarthezFransa Milli Takımı'nın iki önemli futbolcusunun maç öncesi totem seremonisini unuttuk mu? Blanc, maç öncesi Barthez'in kelini öperdi.
9
Abone Ol
Leighton BainesLeighton Baines, her maç öncesi bağcıklarına düğüm atarmış. Ve bunu neden yaptığını bilmediğini söylüyor.
10
Abone Ol
Cristiano RonaldoRonaldo, her maç öncesi sakal tıraşı oluyormuş. Zaten onu hiç sakallı görmedik.
11
Abone Ol
Rio FerdinandManchester United savunmasında uzun yıllar oynayan Ferdinand, maça çıkmadan önce soyunma odası tünelinde yüzüne bir bardak su dökermiş.
12
Abone Ol
Frank Lampardİngiliz futbolcu Frank Lampard, sahaya her zaman sağ ayakla girermiş.
13
Abone Ol
Adrian MutuRumen futbolcu Mutu'nun totemi ise atletini ters giymek.
14
Abone Ol
İker Casillasİspanyol kaleci Casillas da çoraplarını ters giyerek totem yaparmış.
15
Abone Ol
John TerryUzun yıllar Chelsea formasını terletmiş John Terry'nin takım otobüsü totemi bir hayli ilginç. Eğer maçı Chelsea kazandıysa, Terry maçtan önce hangi koltuğa oturduysa maçtan sonra da o koltuğa oturuyor ve galibiyet serisi bozulana kadar asla yer değiştirmiyormuş.
16
Abone Ol
Malvin KamaraMalvin Kamara, her maçtan önce Willy Wonka izlediğini ve maç öncesinde bu filmin onu fazlasıyla rahatlatıp maça hazırladığını söylüyor.
17
Abone Ol
Kolo ToureFildişi Sahilli defans oyuncusu Kolo Toure ise tam tersi, sahaya en son çıkarmış. Takımın en arkasında değil! En son. Herkes çıktıktan sonra!
18
Abone Ol
Bobby MooreWest Ham United'ın efsane ismi Bobby Moore, maçtan sonra sahayı en son terk edermiş.
19
Abone Ol
Chris WaddleChris Waddle, 1983'te Newcastle United'ın Premier Lig'e yükseldiği sezon her maça aynı iç çamaşırıyla çıkmış. (Tabii ki yıkayıp yıkayıp) (Haber7)