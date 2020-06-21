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GeriFutbol Yıllar sonra Fenerbahçe ve Türkiye itirafı: 'Biz Türkiye'deyken...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 12:23,

Yıllar sonra Fenerbahçe ve Türkiye itirafı: 'Biz Türkiye'deyken...'

Geçen sene sürpriz bir kararla futbola veda eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory van der Wiel, Türkiye itiraflarında bulundu.

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Fenerbahçe'nin 2016 yılında PSG'den büyük umutlarla transfer ettiği Gregory van der Wiel, sadece 1 yıl Türkiye'de kalabilmiş ve ardından İtalya'ya gitmişti.

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Türkiye'de beklentileri karşılayamayan Hollandalı sağ bek, Süper Lig'de sadece 11 maça çıkabilmişti.

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Gregory van der Wiel, Türkiye'de de futbolculuğundan daha çok magazinsel olaylarla gündeme gelmişti.

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Hollandalı futbolcu ve model eşi Rose Bertram, Türkiye'de kaldıkları bir yılda adlarından sıkça bahsettirmişlerdi.

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van der Wiel, Hollanda basınına verdiği bir röportajda ise Türkiye ve Fenerbahçe günleri hakkında itiraflarda bulundu.

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32 yaşında futbolu bırakan Wiel'in açıklamaları şöyle;

7ÇILGIN OLMAK GEREK
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'ÇILGIN OLMAK GEREK!'

Kariyerim boyunca daha da fazla şeyler kazanma şansını kaybettiğimi görüyorum. Bayern Münih'e rekor bir bedelle gidebilecekken, Ajax'ta kalma kararı almıştım. Kafası net bir çocuktum ve transfer olmadım. Şimdi bazen düşünüyorum da o teklifi reddetmek için çılgın olmak gerek.

8FENERBAHÇE KARARI ALDIM
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'FENERBAHÇE KARARI ALDIM'

Paris Saint-Germain'de harika yıllar geçirdim. Üst seviyede, büyük yıldızlarla birlikte yıllarca oynadım. 3 yıl daha sözleşme imzalayabilecek durumdaydım ancak Fenerbahçe'ye gitme kararı verdim.

9TÜRKİYEDE KRALDIM
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'TÜRKİYE'DE KRALDIM'

Fenerbahçe'de takdir bekliyordum. Türkiye'de gayet iyi para kazandım, transfer benim için iyi sonuçlandı. Türkiye'de ben kraldım. Sürekli konuşuluyordum.

10BAZI ŞEYLER FARKLI GELİŞTİ
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'BAZI ŞEYLER FARKLI GELİŞTİ'

Ancak sonra bazı şeyler farklı gelişti ve ben de başka kararlar vermek zorunda kaldım.

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Türkiye'den ayrıldıktan sonra Ajax'a dönmek istedim ama bu maalesef olmadı. Ben de Toronto'ya gittim. Para almadan bile Ajax'ta oynarım.

12SNEIJDER HARİKAYDI
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'SNEIJDER HARİKAYDI'

Kariyerimde birlikte oynadığım en iyi 10 numara Wesley Sneijder. Harika bir futbolcuydu. Onun yaptıkları normal şeyler değildi. Topla her şeyi yapabiliyordu. İdmanlarda da her zaman iyiydi, çok çalışıyordu. Çılgın iyi bir oyuncuydu.

13BABEL DE ÇOK İYİ
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'BABEL DE ÇOK İYİ'

Babel ise sol kanatta çok iyi bir sağ ayaklı oyuncu. Kariyerinin gidişine saygı duyuyorum, harika bir futbolcuydu ve şu anda da çok iyi bir futbolcu.

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32 yaşında sürpriz bir kararla futboldan emekli olduğunu açıklayan Wiel, eşiyle birlikte Amsterdam'da yaşıyor.

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