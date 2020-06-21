Yıllar sonra Fenerbahçe ve Türkiye itirafı: 'Biz Türkiye'deyken...'

'ÇILGIN OLMAK GEREK!' Kariyerim boyunca daha da fazla şeyler kazanma şansını kaybettiğimi görüyorum. Bayern Münih'e rekor bir bedelle gidebilecekken, Ajax'ta kalma kararı almıştım. Kafası net bir çocuktum ve transfer olmadım. Şimdi bazen düşünüyorum da o teklifi reddetmek için çılgın olmak gerek.