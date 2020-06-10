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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 15:08,

Yılın transfer bombası! Cristiano Ronaldo ayrılıyor ve...

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını sonrasında ayrılık fikrini kafasından atamadı. Sezon sonunda Juventus yönetimiyle masaya oturacak olan Portekizli yıldızın yeni durağı neresi olacak?

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1Spor Arena Dış Haberler
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Spor Arena Dış Haberler

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun siyah beyazlı ekipteki geleceği soru işareti haline geldi.

2GERİ DÖNMEK İSTEMEMİŞTİ
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GERİ DÖNMEK İSTEMEMİŞTİ

Corona virüsü salgının ilk patlak verdiği dönemde ülkesine giderek kendi adasına ailesiyle birlikte karantinaya giren Portekizli futbolcu, İtalya'ya geri dönmeyeceğini kulüp yetkililerine iletmişti.

3RUGANINİN POZİTİF ÇIKMASI ETKİLEMİŞTİ
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RUGANI'NİN POZİTİF ÇIKMASI ETKİLEMİŞTİ

Cristiano Ronaldo'nun bu kararı almasında en büyük rol oynayan etken, takım arkadaşı Rugani'nin corona virüsü testinin pozitif çıkması olmuştu.

4YASAKLAR KALKINCA DÖNMÜŞTÜ
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YASAKLAR KALKINCA DÖNMÜŞTÜ

Yetenekli futbolcu daha sonra İtalya'ya dönme fikrine sıcak baksa da, Portekiz Hükümeti'nin İtalya'ya gidiş-geliş uçuşlarını yasaklamasının ardından ülkesinden ayrılamamıştı.

5YENİ BİR İDDİA GELDİ
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YENİ BİR İDDİA GELDİ

Cristiano Ronaldo'nun yasakların kontrollü olarak esnetilmesinin ardından İtalya'ya dönerek takımla birlikte çalışmalara başlaması ayrılık iddiaları bir süreliğine bastırsa da İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.

6İTALYAN BASINI YAZDI
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İTALYAN BASINI YAZDI

Çizme basını, Portekizli futbolcunun bu yaz Juventus'tan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğü ve aklında iki dev takımın olduğunu öne sürdü.

7SEZON SONUNDA MASAYA OTURACAKLAR
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SEZON SONUNDA MASAYA OTURACAKLAR

Radio Rossonera'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo henüz somut bir karar almasa da sezonun sona ermesinin ardından Juventus yönetimiyle masaya oturacak.

8YENİ TAKIMI NERESİ OLACAK
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YENİ TAKIMI NERESİ OLACAK?

35 yaşındaki süper starın Juventus'tan ayrılması durumunda gideceği adresle ilgili iddialar da kulislerde dolaşmaya başladı.

9GERİ Mİ DÖNECEK
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GERİ Mİ DÖNECEK?

Cristiano Ronaldo'nun Torino ekibinden ayrılması durumunda eski takımlarından Manchester United ya da Real Madrid'e dönebileceği belirtiliyor.

10PSG İDDİALARI
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PSG İDDİALARI

Öte yandan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in de Portekizli futbolcu için harekete geçebileceği iddia ediliyor.

11İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
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İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

İkinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta şu ana kadar 77 resmi maça çıkan başarılı oyuncu, takımı adına 56 gol kaydederken 13 de asist yaptı.

12KONTRATI DEVAM EDİYOR
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KONTRATI DEVAM EDİYOR

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'la 2022 yazına kadar kontratı bulunuyor.

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