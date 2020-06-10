Yılın transfer bombası! Cristiano Ronaldo ayrılıyor ve...
Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını sonrasında ayrılık fikrini kafasından atamadı. Sezon sonunda Juventus yönetimiyle masaya oturacak olan Portekizli yıldızın yeni durağı neresi olacak?
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Spor Arena Dış Haberler
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun siyah beyazlı ekipteki geleceği soru işareti haline geldi.
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GERİ DÖNMEK İSTEMEMİŞTİ
Corona virüsü salgının ilk patlak verdiği dönemde ülkesine giderek kendi adasına ailesiyle birlikte karantinaya giren Portekizli futbolcu, İtalya'ya geri dönmeyeceğini kulüp yetkililerine iletmişti.
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RUGANI'NİN POZİTİF ÇIKMASI ETKİLEMİŞTİ
Cristiano Ronaldo'nun bu kararı almasında en büyük rol oynayan etken, takım arkadaşı Rugani'nin corona virüsü testinin pozitif çıkması olmuştu.
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YASAKLAR KALKINCA DÖNMÜŞTÜ
Yetenekli futbolcu daha sonra İtalya'ya dönme fikrine sıcak baksa da, Portekiz Hükümeti'nin İtalya'ya gidiş-geliş uçuşlarını yasaklamasının ardından ülkesinden ayrılamamıştı.
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YENİ BİR İDDİA GELDİ
Cristiano Ronaldo'nun yasakların kontrollü olarak esnetilmesinin ardından İtalya'ya dönerek takımla birlikte çalışmalara başlaması ayrılık iddiaları bir süreliğine bastırsa da İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.
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İTALYAN BASINI YAZDI
Çizme basını, Portekizli futbolcunun bu yaz Juventus'tan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğü ve aklında iki dev takımın olduğunu öne sürdü.
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SEZON SONUNDA MASAYA OTURACAKLAR
Radio Rossonera'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo henüz somut bir karar almasa da sezonun sona ermesinin ardından Juventus yönetimiyle masaya oturacak.
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YENİ TAKIMI NERESİ OLACAK?
35 yaşındaki süper starın Juventus'tan ayrılması durumunda gideceği adresle ilgili iddialar da kulislerde dolaşmaya başladı.
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GERİ Mİ DÖNECEK?
Cristiano Ronaldo'nun Torino ekibinden ayrılması durumunda eski takımlarından Manchester United ya da Real Madrid'e dönebileceği belirtiliyor.
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PSG İDDİALARI
Öte yandan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in de Portekizli futbolcu için harekete geçebileceği iddia ediliyor.
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İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
İkinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta şu ana kadar 77 resmi maça çıkan başarılı oyuncu, takımı adına 56 gol kaydederken 13 de asist yaptı.
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KONTRATI DEVAM EDİYOR
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'la 2022 yazına kadar kontratı bulunuyor.