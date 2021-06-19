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HaberlerSpor HaberleriGalatasaray başkanlık seçiminde son durum: Yeni Galatasaray Başkanı kim oldu? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
GeriSpor Galatasaray başkanlık seçiminde son durum: Yeni Galatasaray Başkanı kim oldu? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
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Spor Arena
Haber Giriş: 19 Haziran 2021 - 14:56 | 

Galatasaray başkanlık seçiminde son durum: Yeni Galatasaray Başkanı kim oldu? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

Galatasaray başkanlık seçiminde son durum... Galatasaray Başkanı'nın seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Galatasaray Kulübünün 102. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Galatasaray Lisesi’nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan Galatasaray Başkanlığı için mücadele ediyor. Kongreyi takip eden futbolseverler sık sık "Galatasaray Başkanı kim oldu, isim belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray Başkanlığı seçiminde son durum...

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Günlerdir konuşulan Galatasaray Kulübünün kongresi bugün gerçekleşiyor. Galatasaray Kulübünün 102. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurulun yapacağı oylama sonucunda Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak.

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Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 30 sandık hazırlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı genel kurulda, kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 553 üyenin saat 15.00'e kadar oy kullanma hakkı bulunuyor. Tüzüğe göre kulüp çalışanı durumundaki üyeler ise oy veremeyecek.

3Başkanlık için 5 aday

Başkanlık için 5 aday

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışacak.

Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit ​​​​​​​Şardan, üyelerin tercihi olabilmek için aday durumda.Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulalarını kullanıyor.

4Başkan adayları oylarını kullandı

Başkan adayları oylarını kullandı

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkan adayları oylarını kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Metin Öztürk 2, İbrahim Özdemir ile Eşref Hamamcıoğlu 3, Burak Elmas 7, Yiğit Şardan da 8 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu ile eski futbolcular Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı.

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