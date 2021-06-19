Galatasaray başkanlık seçiminde son durum: Yeni Galatasaray Başkanı kim oldu? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 30 sandık hazırlandı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı genel kurulda, kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 553 üyenin saat 15.00'e kadar oy kullanma hakkı bulunuyor. Tüzüğe göre kulüp çalışanı durumundaki üyeler ise oy veremeyecek.