Galatasaray başkanlık seçiminde son durum: Yeni Galatasaray Başkanı kim oldu? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
Galatasaray başkanlık seçiminde son durum... Galatasaray Başkanı'nın seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Galatasaray Kulübünün 102. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Galatasaray Lisesi’nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan Galatasaray Başkanlığı için mücadele ediyor. Kongreyi takip eden futbolseverler sık sık "Galatasaray Başkanı kim oldu, isim belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray Başkanlığı seçiminde son durum...
Günlerdir konuşulan Galatasaray Kulübünün kongresi bugün gerçekleşiyor. Galatasaray Kulübünün 102. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurulun yapacağı oylama sonucunda Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak.
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