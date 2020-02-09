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Futbol
Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 16:19, /

Yengeden olay paylaşım! Milli marşı...

Çaykur Rizespor’da görev alan Ukraynalı milli futbolcu Nikolay Morozyuk’un eşi Irina yine olay yaratacak bir paylaşıma imza attı.

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Nikolay Moroziuk’un model eşi Irina'nın, Ukrayna milli marşını söylediği video Ukayna'yı karıştırdı.

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Sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla dikkat çeken Irina'nın Ukrayna Milli Marşı'nı söylediği videonun çok konuşulmasının nedeni ise iç çamaşırını sergileyerek milli marşı söylemesi.

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Ukraynalı güzelin milli marşı bu şekilde söylemesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Irina Morozyuk iç çamaşırını göstererek milli marşı söylemesi Ukrayna'ya hakaret olarak değerlendirildi.

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Irina'nın bu videosunun ülkeye hakaret olarak değerlendirilmesi halinde hapis cezası alabileceği de vurgulandı.

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