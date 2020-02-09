Yengeden olay paylaşım! Milli marşı...

Nikolay Moroziuk’un model eşi Irina'nın, Ukrayna milli marşını söylediği video Ukayna'yı karıştırdı.Sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla dikkat çeken Irina'nın Ukrayna Milli Marşı'nı söylediği videonun çok konuşulmasının nedeni ise iç çamaşırını sergileyerek milli marşı söylemesi.Ukraynalı güzelin milli marşı bu şekilde söylemesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti.Irina Morozyuk iç çamaşırını göstererek milli marşı söylemesi Ukrayna'ya hakaret olarak değerlendirildi. Irina'nın bu videosunun ülkeye hakaret olarak değerlendirilmesi halinde hapis cezası alabileceği de vurgulandı.