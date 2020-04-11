Yazarlardan Hagi-Alex kıyası: Alex bile belki çocukluğunda gol attıktan sonra ‘Hagi, Hagi’ diye bağırıyordu...

UĞUR MELEKE: HAGI GLOBALDE ALEX SÜPER LİG'DE DAHA BAŞARILIYDI Hagi, global bir süperstar. Alex bile belki çocukluğunda Curitiba’da attığı gollerden sonra ‘Hagi, Hagi’ diye bağırıyordu mahallede. Hagi 3 Dünya, 3 Avrupa Şampiyonası gördü. 3 Avrupa kupası kazandı. Yani kariyer olarak onu Alex’le kıyaslamak imkansız. Ancak Alex Süper Lig’de daha uzun süre üst seviyede kaldı, toplamda daha fazla katkı yaptı. Yani bence global değer olarak Hagi, Süper Lig katkısı olarak Alex önde.