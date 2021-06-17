Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 transfer dönemi bitiş tarihi hakkında bilgi
Futbolda 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye için bugün başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?
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Bugün başlayacak transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Öte yandan Süper Lig takımları için harcama limitleri de belirlendi.
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Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.
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Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle: