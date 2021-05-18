Yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte TFF'nin son açıklaması

Futbolseverler, 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından şimdi de 2021-2022 sezonuna odaklandı. Yeni sezonun transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, TFF'nin açıklamalarını sorguluyor. İşte, Süper Lig'de yeni sezon transferleri için tarihler...



