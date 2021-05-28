Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2021 transfer sezonu başlangıcı hakkında gelişmeler
Transfer sezonunun başlangıcı taraftarlarca dört gözle bekleniyor. Şampiyon olan Beşiktaş'ın yanı sıra Şampiyonlar Ligi hayali kuran Galatasaray taraftarı da transfer sezonuna odaklandı. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?
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Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Süper Lig bitti şimdi ise transferler gündem olmaya başlayacak. Futbolseverler, 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından 2021-2022 sezonuna odaklandı. Yeni sezonun transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, TFF'nin açıklamalarını sorguluyor. İşte, 2021 transfer sezonu başlangıcı hakkında gelişmeler...
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Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.
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Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak..
TFF transfer sezonu hakkında açıklama yapmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.