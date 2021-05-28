Spor Arena Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 - 12:12 | 28 Mayıs 2021 - 12:13

Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2021 transfer sezonu başlangıcı hakkında gelişmeler

Transfer sezonunun başlangıcı taraftarlarca dört gözle bekleniyor. Şampiyon olan Beşiktaş'ın yanı sıra Şampiyonlar Ligi hayali kuran Galatasaray taraftarı da transfer sezonuna odaklandı. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?