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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 22:26,

Yabancı kuralı sonrası Fenerbahçe'den taarruz! 5 transfer birden...

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezondan itibaren ilk 11'de 8 futbolcunun oynayabileceği yönünde karar aldı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe harekete geçti ve operasyonun düğmesine bastı.

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Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmalarıyla tüm hızıyla sürerken yeni alınan yabancı kuralı kararı sonrasında da yerli operasyonu başlatıldı.

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Süper Lig'de önümüzdeki sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. 14 futbolcudan 8'si ilk 11'de, 6'sı ise kulübede olacak.

3EN AZ 3 FUTBOLCU SAHADA
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EN AZ 3 FUTBOLCU SAHADA

Bu kararın ardından gelecek sezon ilk 11'de en az 3 Türk futbolcu bulundurması gereken Fenerbahçe de hedefindeki yerli isimleri belirledi.

4NABIZ YOKLAMAYI SÜRDÜRÜYOR
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NABIZ YOKLAMAYI SÜRDÜRÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katacak sarı-lacivertliler birçok isim için de nabız yoklamayı sürdürüyor.

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Emre Belözoğlu önderliğinde yürütülen operasyonda sözleşmesi bitecek yerli oyuncular listeye alındı.

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İşte sezon sonu kulüpsüz kalacak isimler ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan futbolcular...

7Nuri Şahin(Werder Bremen)
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Nuri Şahin(Werder Bremen)

Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, sözleşmesi sona erecek Nuri Şahin ile yolları ayırmayı planladıklarını açıklamıştı.

8Gökhan Gönül(Beşiktaş)
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Gökhan Gönül(Beşiktaş)

Beşiktaş ile kontratı sona erecek olan Gökhan Gönül, siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

9Caner Erkin(Beşiktaş)
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Caner Erkin(Beşiktaş)

Beşiktaş'ta uzun zaman sonra Kasımpaşa maçında forma şansı bulan Caner Erkin için Fenerbahçe dışında Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

10Emre Kılınç(Sivasspor)
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Emre Kılınç(Sivasspor)

Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Emre Kılınç için Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Gideceği takım belli" şeklinde açıklama yaptı.

11Mert Hakan Yandaş(Sivasspor)
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Mert Hakan Yandaş(Sivasspor)

Yine Galatasaray ile ön protokol yapan Mert Hakan Yandaş'ın, Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle sarı-lacivertli kulüple anlaştı ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

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