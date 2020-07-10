Yabancı kuralı sonrası Fenerbahçe'den taarruz! 5 transfer birden...

Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmalarıyla tüm hızıyla sürerken yeni alınan yabancı kuralı kararı sonrasında da yerli operasyonu başlatıldı.Süper Lig'de önümüzdeki sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. 14 futbolcudan 8'si ilk 11'de, 6'sı ise kulübede olacak.Bu kararın ardından gelecek sezon ilk 11'de en az 3 Türk futbolcu bulundurması gereken Fenerbahçe de hedefindeki yerli isimleri belirledi.Fotomaç'ın haberine göre; Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katacak sarı-lacivertliler birçok isim için de nabız yoklamayı sürdürüyor.Emre Belözoğlu önderliğinde yürütülen operasyonda sözleşmesi bitecek yerli oyuncular listeye alındı.İşte sezon sonu kulüpsüz kalacak isimler ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan futbolcular...Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, sözleşmesi sona erecek Nuri Şahin ile yolları ayırmayı planladıklarını açıklamıştı.Beşiktaş ile kontratı sona erecek olan Gökhan Gönül, siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşmesi için görüşmelerini sürdürüyor.Beşiktaş'ta uzun zaman sonra Kasımpaşa maçında forma şansı bulan Caner Erkin için Fenerbahçe dışında Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtiliyor.Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Emre Kılınç için Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Gideceği takım belli şeklinde açıklama yaptı.Yine Galatasaray ile ön protokol yapan Mert Hakan Yandaş'ın, Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle sarı-lacivertli kulüple anlaştı ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.