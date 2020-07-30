Yabancı kuralı nedir? Süper Lig 2020-21 sezonunda yeni yabancı kuralı ertelendi
Süper Lig'de yabancı kuralıyla ilgili verilen kararın bir yıl daha ertelendiği açıklandı. Mevcut yabancı kuralının önümüzdeki sezon devam edeceği, bir sezon sonra ise yeni kuralın uygulamaya geçeceği açıklandı. Süper Lig'de daha sonra uygulanacak olan yeni yabancı kuralına göre, takımlarda 8'si sahada 6'sı ise kulübede olacak şekilde kadrolarında 14 futbolcu bulundurma kuralı getirilmişti. Peki, futbolda yabancı kuralı nedir? İşte, Süper Lig yabancı kuralıyla ilgili ayrıntılar.
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Yabancı kuralıyla ilgili verilen kararın belli olmasının ardından, sporseverlerin gündemine futbolda yabancı kuralının detaylarını geldi. Daha önce yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de önümüzdeki sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurulacağı, 14 futbolcudan 8'si ilk 11'de, 6'sı ise kulübede olacak şekilde geçrekleşeceği açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yabancı kuralının bir yıl daha ertelendiğini açıkladı.
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SÜPER LİG YABANCI KURALI NEDİR?
Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun daha önce verdiği yabancı kuralının detayları belli olmuştu. Açıklamaya göre, yabancı kuralıyla ilgili şunlar kaydedilmişti;
Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu önümüzdeki üç sezon şu şekilde belirlenmiştir:
Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.
Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.
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Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu önümüzdeki üç sezon şu şekilde belirlenmiştir:
TFF 1. Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 8 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 5 tanesi müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.
TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.
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TFF 1. Lig kulüpleri 2022-2023 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.
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YABANCI KURALI BİR YIL ERTELENDİ
Süper Lig'de yabancı kuralı bir yıl daha ertelendi. Mevcut yabancı kuralının önümüzdeki sezon devam edeceği, bir sezon sonra ise yeni kuralın uygulamaya geçeceği açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Sporun üretiminin artması, yabancı sınırının bir yıl ertelenmesi konusunda da anlaşılmıştır. Yabancıyla ilgili sürecin 1 yıl ertelenmesi ve BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin bir üst lige çıkma kararının halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum" ifadeleriyle kararı duyurdu.
Süper Lig takımları, 2020-21 sezonunda da kadrolarında 14 yabancı futbolcu barındırabilecek. Yeni yabancı kuralına göre takımlar 2021-22 sezonunda ilk 11'lerinde 8 yabancı oynatacak.
Bir sonraki sezon ise yabancı sayısı 12'ye düşürülecek. 12 futbolcunun 7'si ilk 11'de, 5'i ise kulübede olacak.