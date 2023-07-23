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WİLFRİED ZAHA KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Wilfried Zaha hangi takımlarda oynadı? İşte Wilfried Zaha'nın kariyer hayatı ve biyografisi!

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#Wilfried Zaha#Galatasaray#Transfer Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 19:02

Wilfried Zaha'nın kariyer hayatı ve oynadığı takımlar, transfer haberinin ardından gündeme geldi. Transfer sezonunda çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için görüşmelere başlandığını duyurdu. Forvet ve sağ kanat olarak oynayan Fildişi Sahilili futbolcu, Manchester United, Crystal Palace, Cardiff City gibi takımlarda forma giydi. Manchester United ile başarısız bir 2013-14 sezonunun ardından Ağustos 2014'te bir sezonluk kiralık olarak Palace'ye döndü. Peki, Wilfried Zaha kimdir, kaç yaşında nereli? İşte, futbolcu Wilfried Zaha'nın kariyer hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4WİLFRİED ZAHA KİMDİR, kaç yaşında, nereli Wilfried Zaha hangi takımlarda oynadı İşte Wilfried Zahanın kariyer hayatı ve biyografisi

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'nın oynadığı takımlar ve hayatı sporseverler tarafından dikkat çekti. Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Wilfried Zaha Galatasay ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Crystal Palace ile yollarını ayıran 30 yaşındaki kanat oyuncusu Wilfried Zaha geçen sezon çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 3 asist yapmıştı. Peki, Wilfried Zaha kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, o isimle ilgili bilgiler.

2/4WİLFRİED ZAHA KİMDİR

WİLFRİED ZAHA KİMDİR?

Dazet Wilfried Armel Zaha ya da kısaca Wilfried Zaha 10 Kasım 1992'te Abidjan'de dünyaya geldi. Forvet ve sağ kanat olarak oynayan Fildişi Sahilili millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

3/4WİLFRİED ZAHA KİMDİR, kaç yaşında, nereli Wilfried Zaha hangi takımlarda oynadı İşte Wilfried Zahanın kariyer hayatı ve biyografisi

Zaha, 2010 yılında Crystal Palace akademilerinden birinci takımına yükseldi. Selhurst Park'ta geçirdiği ilk üç sezonda tüm müsabakalarda 18 gol attı. Ocak 2013'te, 10 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında (o sırada satılan en pahalı Crystal Palace oyuncusu) Manchester United'a transfer oldu. Zaha, sezon sonuna kadar Palace'ta kiralık olarak kaldı ve kulübüne Premier Lig'e dönmesine yardımcı oldu. Manchester United ile başarısız bir 2013-14 sezonunun ardından (çoğunlukla Cardiff City'de kiralık olarak geçirdi), Zaha, Şubat 2015'te kulübe kalıcı olarak yeniden katılmadan önce, Ağustos 2014'te bir sezonluk kiralık olarak Palace'ye döndü. O zamandan beri kulübün 10. en yüksek golcüsü oldu.

4/4WİLFRİED ZAHA KİMDİR, kaç yaşında, nereli Wilfried Zaha hangi takımlarda oynadı İşte Wilfried Zahanın kariyer hayatı ve biyografisi

Fildişi Sahili'nde doğan Zaha, dört yaşından itibaren İngiltere'de büyüdü. 2012 yılında İngiltere milli takımı formasıyla ilk maçına çıktı. İngiltere için dört yıl oynamadıktan sonra, 2017 Afrika Uluslar Kupası öncesinde Fildişi Sahili için oynamayı seçti.

Wilfried Zaha, geçen sezon Crystal Palace ile çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 3 asist yapmıştı.

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#Wilfried Zaha#Galatasaray#Transfer Haberleri