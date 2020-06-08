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GeriFutbol Ada'yı sallayan olay! Yıllar sonra itiraf etti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 11:37,

Ada'yı sallayan olay! Yıllar sonra itiraf etti

"Kızıyla birlikte olduğum..."

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Spor Arena Dış Haberler | Fildişili yıldız Wilfried Zaha, 2013 yılının Ocak ayında 12 milyon Euro bedelle Crystal Palace'tan Manchester United'a transfer olmuştu.

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19 yaşındayken Kırmızı Şeytanlar'a imza atan Zaha'nın oyun stiliyle Cristiano Ronaldo ya da Luis Nani etkisi yaratması beklenmişti.

3SUSKUNLUĞUNU BOZDU
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SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Ancak genç yıldız United formasını sadece 4 maçta giyebilmişti.

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Zaha aradan geçen 7 yılın ardından suskunluğunu eski takım arkadaşı Rio Ferdinand'ın Youtube hesabında bozdu.

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"David Moyes'un kızıyla birlikte olduğum iddiası yüzünden takımdan gönderildim" diyen Fildişili yıldız şu ifadeleri kullandı:

6DAVID MOYESUN KIZIYLA TANIŞMADIM BİLE
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DAVID MOYES'UN KIZIYLA TANIŞMADIM BİLE

"Kulüp bana hiçbir şekilde yol göstermedi. Bu durumla nasıl baş etmem gerektiğini bilemiyordum. Ben de bu dedikoduyu sosyal medya hesabımdan yalanlama yolunu seçtim.

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Daha sonra bunu yaptığım için kulüp yönetimi tarafından eleştirildim. Bu nedenle takımdan uzaklaştırıldım. Hala bu dedikoduya inananlar var. Üstelik Moyes’un kızıyla hiç tanışmamış olmama rağmen.

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Henüz 19 yaşındaydım. Tek başıma Manchester'da yaşıyordum. Sürekli Twitter'da gündem oluyordum. Konuşacak kimsem yoktu."

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Rio Ferdinand bu sözler sonrası öz eleştiri yaptı ve takımın tecrübeli bir ismi olarak, Zaha'yı daha fazla koruyabileceğini ancak bunu yapmadığını söyledi.

10YATAKTA YAKALADI İDDİASI
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'YATAKTA YAKALADI' İDDİASI

İngiliz basını ise konuyla ilgili olarak daha önce David Moyes'un kızı ile Zaha'yı yatakta yakaladığını ve Fildişili yıldıza bir daha forma vermediğini iddia etmişti.

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Daha sonra Crystal Palace'a dönen Wilfried Zaha 192 maçta 35 gol, 38 asistlik bir performans sergiledi.

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