Ada'yı sallayan olay! Yıllar sonra itiraf etti

Spor Arena Dış Haberler | Fildişili yıldız Wilfried Zaha, 2013 yılının Ocak ayında 12 milyon Euro bedelle Crystal Palace'tan Manchester United'a transfer olmuştu.19 yaşındayken Kırmızı Şeytanlar'a imza atan Zaha'nın oyun stiliyle Cristiano Ronaldo ya da Luis Nani etkisi yaratması beklenmişti.Ancak genç yıldız United formasını sadece 4 maçta giyebilmişti.Zaha aradan geçen 7 yılın ardından suskunluğunu eski takım arkadaşı Rio Ferdinand'ın Youtube hesabında bozdu.David Moyes'un kızıyla birlikte olduğum iddiası yüzünden takımdan gönderildim diyen Fildişili yıldız şu ifadeleri kullandı: Kulüp bana hiçbir şekilde yol göstermedi. Bu durumla nasıl baş etmem gerektiğini bilemiyordum. Ben de bu dedikoduyu sosyal medya hesabımdan yalanlama yolunu seçtim. Daha sonra bunu yaptığım için kulüp yönetimi tarafından eleştirildim. Bu nedenle takımdan uzaklaştırıldım. Hala bu dedikoduya inananlar var. Üstelik Moyes’un kızıyla hiç tanışmamış olmama rağmen.Henüz 19 yaşındaydım. Tek başıma Manchester'da yaşıyordum. Sürekli Twitter'da gündem oluyordum. Konuşacak kimsem yoktu.Rio Ferdinand bu sözler sonrası öz eleştiri yaptı ve takımın tecrübeli bir ismi olarak, Zaha'yı daha fazla koruyabileceğini ancak bunu yapmadığını söyledi.İngiliz basını ise konuyla ilgili olarak daha önce David Moyes'un kızı ile Zaha'yı yatakta yakaladığını ve Fildişili yıldıza bir daha forma vermediğini iddia etmişti. Daha sonra Crystal Palace'a dönen Wilfried Zaha 192 maçta 35 gol, 38 asistlik bir performans sergiledi.