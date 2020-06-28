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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 15:57,

Wesley Sneijder'den olay itiraf! Megan Fox...

Galatasaray'ın eski yıldızı yine çok konuşulacak...

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Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in hayatını anlattığı biyografisinde yaşadıkları oldukça dikkat çekmişti.

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Hollandalı futbolcu, Real Madrid'deki günleriyle ilgili olarak "Madrid'de gece hayatına kendimi fazla kaptırdım. Gençtim ve başarının, ilginin, şöhretin tadını çıkarıyordum. Daha sonraları her şey kötü gitmeye başladı. Uyuşturucu haplar yoktu ama alkol vardı.

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Kraliyet ailesinin bir üyesi gibi yaşıyordum. Real Madrid fubolcusuysan ilgi görürsün. Fakat, sahada da yeterince iyiydim. Sürekli olarak, 'Sneijder daha iyisini yapabilirsin' diyorlardı.

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5EN İYİ ARKADAŞIM VOTKAYDI
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EN İYİ ARKADAŞIM VOTKAYDI

Yalnızdım, bir başımaydım. Etrafımda bu kadar çok arkadaşım varken neden yalnızdım? Votkanın en iyi arkadaşım olduğunu fark edememiştim bile. Fiziksel olarak bunun etkilerini görmedim.

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Bir sonraki gün uyanıyor ve her şeye yeniden başlıyordum. Oynamaya devam ediyordum ama artık o kadar iyi değildim ve daha az motiveydim.

7ETRAFINDA GUTİ GİBİ BİRİ VARKEN...
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ETRAFINDA GUTİ GİBİ BİRİ VARKEN...

Davranışlarım, Real Madrid gibi bir kulübün oyuncusuna yakışmıyordu. Sahada futbol zekamı kullanarak oynamaya başlamıştım. Fiziksel olarak etkileri artmaya başladıktan sonra sadece tekniğimle oynadım. Kimsenin bunu fark etmeyeceğini düşünmüştüm.

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Yaptığın her şey bir gün karşına çıkar. Sokaklarda gezmek, binlerce euro para harcamak veya tüm bunlarla başa çıkma şeklin. Yeterince direndim diyemiyorum. Özellikle, genelde etrafımda Guti gibi biri varken.

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Ben çok büyük bir hayatı keşfetmiştim. Uzun süre boyunca bu şekilde bir yaşam devam edemedi. Bu nedenle eski eşim Ramona Streekstra'dan ayrıldım" ifadelerini kullanmıştı.

10SNEIJDERDEN YENİ İTİRAFLAR: MEGAN FOX, GEORGE CLOONEY...
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SNEIJDER'DEN YENİ İTİRAFLAR: MEGAN FOX, GEORGE CLOONEY...

Hollanda ve dünya basınında gündeme oturan sözler sonrası Wesley Sneijder'den hayatıyla ilgili yeni itiraflar geldi.

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De Telegraaf'a konuşan Hollandalı yıldız, "Inter forması giyerken eski eşim Yolanthe ile George Clooney, Megan Fox ve birkaç film yıldızıyla bir partiye katıldık.

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Saat sabah 6'da eve gittim. Ertesi gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Werder Bremen maçında gol attım. Bu durumun performansımı etkilemediğini görünce gece hayatına devam ettim.

13NISTELROOY VE ROBBEN BENİ DÖVÜYORDU
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NISTELROOY VE ROBBEN BENİ DÖVÜYORDU

Ruud van Nistelrooy ve Arjen Robben sürekli beni uyarıyordu. Disiplinli olmam konusunda beni adeta dövüyorlardı.

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Bir sürü kötü arkadaş ve kadınla içkili partiler yaptım. Kontrolden çıkmıştım. Yolanthe'ye her şeyi itiraf ettim ve ona kalbimin onunla olduğunu söyledim.

15YOLANTHE HAYALLERİMİN KADINIYDI
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YOLANTHE HAYALLERİMİN KADINIYDI

Beni bu duruma getiren şey neydi bilmiyorum. Ego, para, güç, şehvet... Şimdi acı hissediyorum.

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Çünkü Yolanthe Amerika'da. O hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvettim ve onu kaybettim" şeklinde konuştu.

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