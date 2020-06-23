Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşleri mahkemelik oluyor!
Gündemi sarsan iftira davası...
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Spor Arena Dış Haber | İngiliz futbolcular Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşleri arasındaki 'Instagram' gerginliği devam ediyor.
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Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney, 2019 yılının sonlarında Instagram'dan yaptığı bazı özel paylaşımların Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına sızdırıldığını iddia etmişti.
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Coleen Rooney o dönem şu açıklamaları yapmıştı: "Birkaç yıldır kişisel Instagram hesabımı takip eden, güvendiğim bir kişiye açık özel paylaşımlarımı ve hikayelerimi daimi olarak The Sun gazetesine sızdırıyordu. İznim ve bilgim dışında söz konusu gazeteye ben, arkadaşlarım ve ailem hakkında pek çok bilgi verildi."
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"Bu kişinin kim olduğunu bulmak için yaptığım uzun süreli araştırmalar sonrası çeşitli sebeplerle bir kişiden şüphelenmeye başladım. Sorumlunun bu kişi olduğunu kanıtlamak için aklıma bir fikir geldi. Yalnızca bir kişi haricinde Instagram hesabımı takip eden herkesi engelledim."
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"SAHNE HİKAYELER YAYINLADIM..."
"Yaptığım paylaşımların The Sun'da haber olup olmadığını görmek için beş ay boyunca sahte hikayeler yayınladım. Sonucu biliyorsunuz. Her paylaşımımı haberleştirdiler. Meksika'daki cinsiyet seçimi, TV'ye geri dönme meselesi, yeni evimin bodrum katındaki sel gibi pek çok şey..."
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PAYLAŞIMLARIMI SIZDIRAN KİŞİ REBEKAH VARDY
"Bunları kendime saklamam ve hiçbir yorum yapmamak kolay değildi. Hele ki hikayelerim sızdırıldığında... Ancak bunu yapmak zorundaydım. En nihayetinde paylaşımlarımı kimin sızdırdığını öğrendim. Sadece bir kişi tarafından görüntülenen orijinal hikayelerimin tamamının ekran görüntüsünü alıp kaydettim. Söz konusu hesap, Rebekah Vardy'e ait."
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REBEKAH VARDY'NİN CEVABI İSE ŞÖYLE OLMUŞTU
"Coleen, sana telefonda da söylemiştim. Şayet böyle düşünüyorsan keşke beni arasaydın. Pek çok gazeteci talep etmesine rağmen bugüne dek senin hakkında asla konuşmadım. Eğer konuştuğumu düşünüyorsan bunu bana söyleyebilirdin ve ben de bunun sona erip ermediğini görmek için şifremi değiştirebilirdim."
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"SENİN HİKAYELERİNİ SATARAK NE KAZANABİLİRİM?"
"Yıllardır pek çok insan Instagram hesabıma erişiyor. Mesela bu hafta hiç tanımadığım birini takip ettiğimi fark ettim. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü kendisini takibe almamıştım. Komiklik yapmıyorum ve paraya da ihtiyacım yok. Zaten senin hikayelerini satarak ne kazanabilirim?"
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"BENİ ARAMALIYDIN"
"Seni çok seviyordum Coleen hamile olduğum bir dönemde böyle bir şey yaptığın için hayal kırıklığına uğradım. Şu an bu yalanlamayı yaparken bile midem bulanıyor. Böyle bir şey olduğunda beni aramalıydın."
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VARDY DAVA AÇIYOR
Bu açıklamalardan aylar sonra, Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy'nin, Coleen Rooney hakkında iftira davası açtığı ortaya çıktı.
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İngiliz Adalet Bakanlığı'nın sistemine dava hakkında bilgilerin girildiği görüldü.
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İlerleyen günlerde davanın ne zaman ve nerede görüleceği de sisteme girilecek.