Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşleri mahkemelik oluyor!

REBEKAH VARDY'NİN CEVABI İSE ŞÖYLE OLMUŞTU "Coleen, sana telefonda da söylemiştim. Şayet böyle düşünüyorsan keşke beni arasaydın. Pek çok gazeteci talep etmesine rağmen bugüne dek senin hakkında asla konuşmadım. Eğer konuştuğumu düşünüyorsan bunu bana söyleyebilirdin ve ben de bunun sona erip ermediğini görmek için şifremi değiştirebilirdim."