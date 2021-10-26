Wanda Nara-Mauro Icardi krizi son buldu! Aşkını haykırırken itiraf etti! 'Anlaşmayı imzalamıştık...'

Son günlerde spor magazin basınının en önemli konusu, PSG forması giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı aldattığı iddialarıydı... İlişkilerinde büyük bir kriz yaşayan ünlü çift, sonunda uzlaşarak barıştı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Wanda Nara, krizin ne kadar ciddi olduğunu belirten ifadeler kullandı.
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PSG forması giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla eşinin kendisini aldattığını söylemiş ve spor magazin gündeminde ilk sıraya oturmuştu.
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Icardi'nin iki çocuğunun annesi olan Wanda Nara, "Bir o..... için aileni mahvettin!" şeklinde paylaşım yapmış ve Paris'ten Milano'ya gitmişti.
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MESAJLARI YAKALAMIŞTI
Arjantinli futbolcunun, oyuncu ve model China Suarez'in fotoğrafını beğendikten sonra konuşmaya başladığı ve Wanda Nara'nın da Icardi'yi yakaladığı belirtilmişti.
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İLK PAYLAŞIM ICARDI'DEN GELDİ
PSG'nin Angers maçının kadrosuna ailevi sebeplerden ötürü dahil olmayan ve izin alarak Wanda Nara'nın peşinden İtalya'ya giden Icardi, ilk olarak Pazar akşamı yaptığı Wanda Nara ile birlikte olduğu paylaşımlar yapmıştı.
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Eşi ve aynı zamanda menajeri olan Nara ile fotoğrafını paylaşan Icardi; "Bu güzel aileye güvenmeye devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Seni seviyorum. Sevdiklerinizi incitmek ne kadar acıtıyor. Sadece incittiğiniz kişiler sizi affedince iyileşirsiniz" ifadelerini kullanarak barıştıklarını duyurmuştu.
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WANDA NARA SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Günlerdir yaşanan olaylara dair ne paylaşım ne de açıklama yapan Wanda Nara suskunluğunu bozdu.
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Sosyal medya hesabından Icardi ile olan fotoğrafını paylaşan Nara, boşanmak için her şeyi hazırladıklarını ancak son anda bazı şeylerin farkına vararak bu karardan vazgeçtiğini söyledi.
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"KOŞULLARI VE ANLAŞMAYI İMZALADIK"
Wanda Nara paylaşımında, "Son aylarda yüklediğim fotoğraflar ne kadar mutlu olduğumuzu gösterdi. Geri dönüşü olmadığını anlayınca bana böyle devam edemeyeceğimizi, eğer acıyı bitirmenin tek yolu ayrılmaksa bunu yapabileceğimizi söyledi.
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Avukatımıza gittik ve Mauro tüm teklifleri kabul etti. Koşulları ve anlaşmayı imzaladık. Ertesi gün bana hiç kimsenin yazmadığı bir mektup yazdı.
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"ONUNLA OLMASAYDIM..."
Bana her şeyi verdiğini, her şeye sahip olduğunu, benim mutlu olmamın onu mutlu edeceğini söyledi. Sonra fark ettim ki her şeye sahip olabilirim ama onunla olmasaydım hiçbir şeyim olmazdı.
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Bu kötü zamanın bizi bir çift ve bir aile olarak bir araya getireceğine eminim. İkimizin de sekiz yıllık hikayeyi bitirme özgürlüğümüz vardı ama ağlamaktan yorulduk birbirimizi seçtik. Seni seviyorum Mauro Icardi." ifadelerini kullandı.
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Wanda Nara'nın bu paylaşımından sonra ünlü çiftin barıştığı resmileşmiş oldu.