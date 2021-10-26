Wanda Nara-Mauro Icardi krizi son buldu! Aşkını haykırırken itiraf etti! 'Anlaşmayı imzalamıştık...'

Bu kötü zamanın bizi bir çift ve bir aile olarak bir araya getireceğine eminim. İkimizin de sekiz yıllık hikayeyi bitirme özgürlüğümüz vardı ama ağlamaktan yorulduk birbirimizi seçtik. Seni seviyorum Mauro Icardi." ifadelerini kullandı.