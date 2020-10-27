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GeriFutbol Wanda Nara istedi, Hakan Çalhanoğlu'nun takımında transfer sürprizi!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 16:44 | 

Wanda Nara istedi, Hakan Çalhanoğlu'nun takımında transfer sürprizi!

PSG'nin golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, İtalya'ya dönmek isteyince işler değişti...

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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Gündemde yine Wanda Nara ve Icardi bulunuyor...

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Lige iyi bir giriş yapan Milan, kış transfer döneminde asıl şampiyonluk hamlesini Icardi ile yapmak istiyor. PSG'nin golcü futbolcusunun tekrar İtalya'ya dönmesi gündemde.

3PSGDEN AYRILABİLİR
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PSG'DEN AYRILABİLİR!

Mauro Icardi'nin geleceği Paris'te olmayabilir. Arjantinli futbolcu, Ekim ayının başından beri kendisini sahalardan uzak tutan dizindeki sakatlığı iyileştirmek için çalışırken, Serie A'nın formda lideri Milan, Icardi'yi bir kış transfer dönemi için gözüne kestirdi.

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A Bola'da yer alan habere göre Milan, Zlatan Ibrahimovic'in etrafında genç bir ekip kurmasına rağmen hücuma yeni bir golcü eklemek istiyor.

5MILAN BASTIRIYOR
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MILAN BASTIRIYOR

Milan'ın bu doğrultuda bonservisi PSG'de bulunan Inter'in eski golcüsü Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği belirtildi.

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Milano ekibinin sezon sonunda Ibrahimovic'in futbolu bırakma ihtimalini de düşünerek böyle bir hamle yapmak istediği de dile getirildi.

7WANDA NARA İTALYAYI İSTİYOR
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WANDA NARA İTALYA'YI İSTİYOR

Bu iddiaların çıkmasında hedef kişi ise Icardi'nin eşi ve manejeri olan Wanda Nara... Ünlü televizyon sunucusunun İtalya'ya dönmek istediği için Icardi'nin de Milan'a sıcak baktığı kaydediliyor.

8TEKLİFE SICAK BAKIYOR
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TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Wanda Nara'nın da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı ve bu teklifi ciddi anlamda değerlendirmeye alacakları iddia dildi.

9PSGYE 50 MİLYONA GİTMİŞTİ
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PSG'YE 50 MİLYONA GİTMİŞTİ

2013-2020 yılları arasında Milan'ın ezeli rakibi Inter'de forma giyen Icardi, 19-20 sezonunda PSG'ye kiralık olarak gitmişti...

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Fransız ekibi daha sonra Icardi'nin bonservisini ise 50 Milyon Euro'ya almıştı.

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