Wanda Nara istedi, Hakan Çalhanoğlu'nun takımında transfer sürprizi!

WANDA NARA İTALYA'YI İSTİYOR Bu iddiaların çıkmasında hedef kişi ise Icardi'nin eşi ve manejeri olan Wanda Nara... Ünlü televizyon sunucusunun İtalya'ya dönmek istediği için Icardi'nin de Milan'a sıcak baktığı kaydediliyor.