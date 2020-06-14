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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 12:43,

Çılgın hayatı dizi oluyor

Wanda Nara açıkladı...

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Spor Arena Dış Haberler | Eski eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatıp daha sonra Icardi ile evlenen Arjantinli model Wanda Nara, olayların kadını olarak biliniyor.

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Dünya magazin basınının en önemli figürlerinden biri olan Wanda Nara hem cesur pozları hem de sözleriyle gündeme oturmaya devam ediyor.

3HAYATIMI DİZİ YAPMAK İSTİYORLAR
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HAYATIMI DİZİ YAPMAK İSTİYORLAR

Ünlü model son olarak Arjantin'de yayın yapan Gente dergisine özel bir röportaj verdi ve sözleriyle yine dikkat çekti.

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Wanda Nara, iki dünyaca ünlü dizi ve film platformunun kendisine hayat hikayesini anlatan bir dizi için teklif yaptığını söyledi.

5HALA BİLMEDİKLERİ BİRÇOK ŞEY VAR
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HALA BİLMEDİKLERİ BİRÇOK ŞEY VAR

"Bu hikayeye hayat vermenin olası durumlarını inceliyorum" diyen Wanda Nara, "Bu projeyle iki firma da çok ilgili.

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İnsanlar, benimle ilgili her şeyi bildiklerini düşünüyorlar ama yemin ederim bilmedikleri birçok şey hala var.

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Projenin bir kısmının çekimi Arjantin'de, bir kısmı da Avrupa'da olacak" dedi.

8ÇOK SAYIDA KARAKTER OLACAK
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ÇOK SAYIDA KARAKTER OLACAK

Kendisini oynayacak oyuncunun kim olacağına dair bilgisi olmadığını söyleyen 33 yaşındaki model, "Senaryonun hazırlanmasına elbette ki ben de dahil olacağım.

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Eğer çekimler çocukluktan başlasaydı, tarihin en uzun yapımı olurdu. Şu anki dizide de çok sayıda bölüm ve karakter olacak" şeklinde konuştu.

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Fransız ekibi PSG, Inter'den sezon başında kiraladıkları Wanda Nara'nın eşi Icardi'nin bonservisini 57 milyon euro karşılığında almıştı.

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