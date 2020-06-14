Çılgın hayatı dizi oluyor

Spor Arena Dış Haberler | Eski eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatıp daha sonra Icardi ile evlenen Arjantinli model Wanda Nara, olayların kadını olarak biliniyor.Dünya magazin basınının en önemli figürlerinden biri olan Wanda Nara hem cesur pozları hem de sözleriyle gündeme oturmaya devam ediyor.Ünlü model son olarak Arjantin'de yayın yapan Gente dergisine özel bir röportaj verdi ve sözleriyle yine dikkat çekti.Wanda Nara, iki dünyaca ünlü dizi ve film platformunun kendisine hayat hikayesini anlatan bir dizi için teklif yaptığını söyledi.Bu hikayeye hayat vermenin olası durumlarını inceliyorum diyen Wanda Nara, Bu projeyle iki firma da çok ilgili. İnsanlar, benimle ilgili her şeyi bildiklerini düşünüyorlar ama yemin ederim bilmedikleri birçok şey hala var. Projenin bir kısmının çekimi Arjantin'de, bir kısmı da Avrupa'da olacak dedi.Kendisini oynayacak oyuncunun kim olacağına dair bilgisi olmadığını söyleyen 33 yaşındaki model, Senaryonun hazırlanmasına elbette ki ben de dahil olacağım. Eğer çekimler çocukluktan başlasaydı, tarihin en uzun yapımı olurdu. Şu anki dizide de çok sayıda bölüm ve karakter olacak şeklinde konuştu.Fransız ekibi PSG, Inter'den sezon başında kiraladıkları Wanda Nara'nın eşi Icardi'nin bonservisini 57 milyon euro karşılığında almıştı.