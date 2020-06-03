MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVolkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den güldüren cevap
GeriFutbol Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den güldüren cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 11:08,

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den güldüren cevap

Fenerbahçe'de antrenörlük görevinde kariyerini sürdüren Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram'dan yaptığı yayında esprileri ile güldürdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de uzun süreli kalecilik yaptıktan sonra antrenör olarak görevine devam eden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram'da esprili bir sohbete imza attı.

2
Abone Olgoogle-news

2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Sever Demirel, Instagram canlı yayınında takipçileri ile buluştu.

3
Abone Olgoogle-news

Yade ve Yeda adında iki kızı olan Zeynep Sever Demirel, bir takipçisinden gelen yanıtla güldürdü.

4
Abone Olgoogle-news

Volkan Demirel'in eşi "Üçüncü çocuk olursa adını ne koyarsınız?" sorusuna şu cevabı verdi;

5
Abone Olgoogle-news

"3. çocuk olursa 'Yada', 4. çocuk olursa Veda…"

6
Abone Olgoogle-news

Zeynep Demirel'in bu cevabının ardından eğlenceli anlar yaşanırken takipçileri de cevaba oldukça güldü.

7
Abone Olgoogle-news

Yemek konusunda seçici olmadığını da söyleyen Zeynep Sever Demirel, "En sevdiğin yemek hangisi?" sorusuna "Sushi demek isterdim" dedi.

8
Abone Olgoogle-news

Ardından 'Karaambar kuru fasulye-pilav çay bahçesi' isimli bir yerin fotoğrafını paylaşarak gülümsetti.

9
Abone Olgoogle-news

Ayrıca Zeynep Demirel, en çok görmek istediği yerin ise İran'daki İsfahan şehri olduğunu söyledi.

10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi