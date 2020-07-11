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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVolkan Demirel'den eşi Zeynep Sever Demirel'e çifte sürprizli doğum günü kutlaması!
GeriFutbol Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever Demirel'e çifte sürprizli doğum günü kutlaması!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 15:07,

Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever Demirel'e çifte sürprizli doğum günü kutlaması!

Akşam yemeğine gittiği restoranın dev ekranında...

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Zeynep Sever Demirel, 2009 Miss Belçika Güzeli. Demirel ile Volkan Demirel, 2010’da evlenmişti.

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31 yaşına giren Zeynep Demirel’e eşi Volkan Demirel 2 ayrı sürpriz yaptı.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel’in geçen perşembe doğum günüydü. 31 yaşına basan Belçika eski güzeli ilk kutlamayı kızları Yeda ve Yade ile plajda yaptı.

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Akşamına da yakın arkadaşları ile Yalıkavak’taki Eski Yer Restaurant’a gitti. Tam yemek bitmişti ki, masaya pasta geldi.

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Gönderenin Volkan Demirel olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli takımın yarın Sivasspor ile yapacağı maç nedeniyle İstanbul’da kalan Volkan bir sürpriz daha yaptı.

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Volkan Demirel, Zoom uygulaması ile restorana bağlanıp dev ekrandan Zeynep Sever Demirel’e “Seni çok seviyorum” dedi.

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Zeynep Sever Demirel, eşini ekranda görünce hem şaşırdı, hem de duygulandı.

8Volkan Demirel, Instagram’da eşi için şunları yazdı:
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Volkan Demirel, Instagram’da eşi için şunları yazdı:

Seni tanıdığımda 19 yaşında çocuk ruhlu, hayatı çözemeyen, akıllı, zeki ama korkan ve yapacaklarından emin olmayan bir kız vardı karşımda...

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Seneler geçti, zaman aktı ve beraberce o kadar öğrendik, anladık ki hayatı; şimdi hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın ve her daim yanımda olacaksın.

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Yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve birlikte olduğumuz herşey için teşekkür ederim . İyi ki doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü hep beraber nice senelere

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