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GeriSpor Volkan Ballı kimdir? İşte Volkan Ballı'nın biyografisi
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Spor Arena
Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 13:45 | 

Volkan Ballı kimdir? İşte Volkan Ballı'nın biyografisi

Fenerbahçe´de bir dönem menajerlik ve tercümanlık yapan Volkan Ballı´nın adı ilk olarak 1997 yılında Türk Vatandaşlığına geçmesinde de büyük rol oynadığı Uche´yi 1993 yılında Fenerbahçe´ye getirmesi ile duyuldu. Peki, Volkan Ballı kimdir? İşte Volkan Ballı'nın biyografisi

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1995 - 2002 yılları arasında Fenerbahçe´de Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu olarak görev yapan Volkan Ballı, bu dönem içerisinde Uche, Högh ve Andersson gibi bir çok yabancı futbolcunun Fenerbahçe´ye gelmesinde rol oynadığı gibi aynı zamanda menajerliğini de üstlenmişti.

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Volkan Ballı, 2003 yılının Şubat ayında o dönem Fenerbahçe´de Teknik Direktör olan Oğuz Çetin´in isteği üzerine Fenerbahçe'de uzun yıllar sürdüreceği idari Koordinatörlük görevine getirildi.

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Görev aldığı zamanlarda kadroya Uche, Anelka, Roberto Carlos gibi isimleri kazandıran Volkan Ballı, geçmiş dönemde Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca İdari Menajer olarak görev almıştır.

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