Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki unutulmaz anları! Kavga sonrası Caner Erkin'le ikinci buluşma...

CANER ERKİN KAVGASI Vitor Pereira ile Caner Erkin, Galatasaray'la oynanacak derbi mücadelesi öncesi sert bir tartışma yaşamıştı. Derbide ilk 11'de olmadığını öğrenen Caner Erkin bu karara sert tepki göstermiş ve Pereira'nın tercümanına "Söyle ona, beni hiç oynatmasın" demişti. Caner'in bu sözleri odada bulunan diğer futbolcuları ve teknik heyeti şoke ederken, devreye yönetici Ali Yıldırım girmişti. Son derece sinirli olan Caner'i sakinleştirmek isteyen Yıldırım, "Oğlum sen ne yapıyorsun! Oynasan ne olur, oynamasan ne olur. Niye bu kadar büyütüyorsun" demişti. Ancak öfkesi dinmek bilmeyen Caner, bu kez Ali Yıldırım'a, "İki yıl bu takımı ben şampiyon yaptım, sen neredeydin o zaman?" diye çıkışmıştı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yaşanan bu olay sonrası Caner'i kadro dışı bırakmış ve "Bugün oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması öncesi Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın futbolcularımızla yaptığı maç toplantısında 18 kişilik kadroda yer alan Caner Erkin, toplantı sonrası Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’ya karşı spor ahlakına aykırı ve seviyesizce bir davranış içinde bulunmuştur. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından Caner Erkin maçın 18 kişilik kadrosundan çıkartılmıştır. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili kararı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu verecektir" açıklamasını yapmıştı.