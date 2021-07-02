Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki unutulmaz anları! Kavga sonrası Caner Erkin'le ikinci buluşma...
Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşme imzalayarak, 6 sezon sonra sarı-lacivertli takıma geri dönenen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, ilk döneminde birçok kez gündeme gelmeyi başarmıştı. Robin van Persie ile yaşadığı gerilimden Caner Erkin'le yaşadığı kavgaya kadar birçok kez manşet olan Pereira, dikkatleri üzerine çekmişti.
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Fenerbahçe'de bir kez daha Vitor Pereira dönemi yaşanacak...
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Fenerbahçe'nin ikinci kez teknik direktörlük görevine getirdiği Vitor Pereira, ilk döneminde şampiyonluk yaşayamasa da sarı-lacivertlilerde iz bırakmayı başarmıştı.
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Sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan Pereira, şampiyon olamasa da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
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Fenerbahçe'nin başında 2015/16 sezonunda ligde 22 galibiyet alan Pereira, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşamış ve 74 puanla ligi, Beşiktaş'ın arkasında 2. bitirmişti.
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Pereira saha içindeki tavırları kadar, saha dışındaki sözleri ve tavırlarıyla da futbol gündeminde sık sık yer almıştı.
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İşte Pereira'nın ilk Fenerbahçe dönemindeki dikkat çeken anları;
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VAN PERSIE GERİLİMİ
Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunun başında kadrosuna kattığı ve tüm dünyada büyük ses getiren Robin van Persie ile Vitor Pereira'nın yıldızı hiç barışmamıştı. O dönem Bursaspor'da gol krallığı yaşayan Fernandao'yu da transfer eden sarı-lacivertlilerde Pereira sık sık, Van Persie yerine Fernandao'yu 11'de tercih etmişti. Hollandalı golcü ile problemler yaşayan Portekizli çalıştırıcı, bir maçta Van Persie'nin oyuna girerken gösterdiği tavır gerekçesiyle tartışma yaşamıştı. O maçta Hollandalı yıldız, Pereira'nın direktiflerini dinlemeyerek oyuna girmişti.
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BRAGA'DA TRİBÜNE GÖNDERİLDİ, MAÇ SONU İSYAN ETTİ
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nın son 16 turunda karşılaştığı Braga maçında büyük bir hakem krizi yaşanmış ve Hırvat hakem Ivan Bebek, verdiği kararlarla sarı-lacivertlileri isyan ettirmişti. 4-1 kaybedilen rövanş maçının ardından Bebek'e sert tepki gösteren Pereira, maçta da tepkisini gösterince oyundan atılmıştı. Pereira maçtan sonraki açıklamasında, "Penaltı ve kırmızı kart yanlış. Oyuncumun elleri kapalıydı, nereye koyabilirdi ellerini? Hakemin seviyesi bu turu yönetmek için yeterli değildi. Hatalar sadece Portekiz'de Türkiye'de olmuyor, UEFA seviyesinde de oluyor. Hakem için mutlu bir gün değildi. Bu seviyede değildi hakem. Avrupa Ligi'nde hedeflerimiz vardı. Artık Avrupa'nın dışındayız. Üzülüyoruz ama en çok böyle elenmemize üzülüyoruz. Futbol sınırları çerçevesinde elenmeliydik." ifadelerini kullanmıştı.
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GAZETECİYLE TARTIŞMA
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pereira, bir gazeteci ile tartışma yaşamıştı. Vitor Pereira'nın son maçlarda soru almama ısrarına isyan eden bir basın mensubu, bu duruma tepki göstererek Pereira'yı ikna etmeye çalışmıştı. 'Bana çok saygısızlık yaptınız' çıkışını yapan Vitor Pereira, yapılan tartışmanın ardından basın toplantısını terk etmişti.
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CANER ERKİN KAVGASI
Vitor Pereira ile Caner Erkin, Galatasaray'la oynanacak derbi mücadelesi öncesi sert bir tartışma yaşamıştı. Derbide ilk 11'de olmadığını öğrenen Caner Erkin bu karara sert tepki göstermiş ve Pereira'nın tercümanına "Söyle ona, beni hiç oynatmasın" demişti. Caner'in bu sözleri odada bulunan diğer futbolcuları ve teknik heyeti şoke ederken, devreye yönetici Ali Yıldırım girmişti. Son derece sinirli olan Caner'i sakinleştirmek isteyen Yıldırım, "Oğlum sen ne yapıyorsun! Oynasan ne olur, oynamasan ne olur. Niye bu kadar büyütüyorsun" demişti. Ancak öfkesi dinmek bilmeyen Caner, bu kez Ali Yıldırım'a, "İki yıl bu takımı ben şampiyon yaptım, sen neredeydin o zaman?" diye çıkışmıştı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yaşanan bu olay sonrası Caner'i kadro dışı bırakmış ve "Bugün oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması öncesi Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın futbolcularımızla yaptığı maç toplantısında 18 kişilik kadroda yer alan Caner Erkin, toplantı sonrası Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’ya karşı spor ahlakına aykırı ve seviyesizce bir davranış içinde bulunmuştur. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından Caner Erkin maçın 18 kişilik kadrosundan çıkartılmıştır. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili kararı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu verecektir" açıklamasını yapmıştı.
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TRABZON'DA SAHAYA GİRDİ
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı lig mücadelesinde bordo-mavili bir taraftar sahaya girerek hakeme saldırmış ve oyun bir süre durmuştu. Bunu fırsat bilerek sahanın içine kadar giren Pereira, oyuncularını soyunma odasına girmeleri konusunda uyarmıştı. Portekizli çalıştırıcının bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazanmıştı.
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Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın son anlarında büyük heyecan yaşamıştı. Nani'nin son dakikalarda attığı frikik golünde sevinci zirve yapan Portekizli teknik adam, golün ardından saha kenarındaki top toplayıcı çocuğa sarılmıştı. O dönem Fenerbahçe'nin U14 Takımı'nda forma giyen İlhan Bartu Yetkin, Pereira'nın sarılmasıyla mutluluğu artmıştı.
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Kadıköy'de Galatasaray ile oynanan ve 1-1 sona eren derbi mücadelesi sonrası Vitor Pereira, o dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza'ya sert tepki göstermişti. Pereira, Galatasaray'ın Olcan Adın'la bulduğu golde savunmada hata yapan ve Olcan'ın kafa vurmasına engel olamayan Josef'e kızmış ve "Kendinden kısa bir futbolcuya nasıl kafa vurduruyorsun" dercesine bir işaret yapmıştı.