Vitor Pereira kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın kariyer hayatı

2013-14 sezonunda, Suudi Arabistan'ın El-Ehli kulübünde görev yapmıştır. Ocak 2015'te, kovulan Míchel'in yerine Olympiakos'un teknik direktörlüğüne getirilmiş ve yarım sezonda lig ve kupada şampiyonluk yaşamıştır. 9 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe için Giuliano Terraneo ile birlikte İstanbul'a gelmiş, sonrasında Olympiakos ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.



11 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı açıklamayla Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurmuştur.