Vitor Pereira kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın kariyer hayatı
Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında son dakika gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile sözleşme imzaladı. 2015-2016 yıllarında da Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın hayatı transfer haberinin ardından yeniden gündeme geldi. Portekizli teknik direktör, 2018'den bu yana Shanghai SIPG'i çalıştırıyordu. Vitor Pereira döneminde Shanghai SIPG, Çin'deki ilk şampiyonluğunu almıştı. Peki, Vitor Pereira kimdir, hangi takımları çalıştırdı kaç yaşında? İşte, Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı takımlar ve kariyeri hakkında merak edilen bilgiler...
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Vitor Pereira'nın hayatı Fenerbahçe'nin imzaları atmasının ardından gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüp, 2015/16 sezonunda takımın başında olan Vitor Pereira'yı yeniden göreve getirdiğini duyurdu. Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira,Porto’daki ikinci sezonunda 30 maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı. 52 yaşındaki teknik direktör Kariyeri boyunca orta saha olarak, ülkesinin amatör kulüplerinde forma giymişti.
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Vitor Pereira kimdir?
Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira, 26 Temmuz 1968, Espinho'da doğdu. Kariyeri boyunca orta saha olarak, ülkesinin amatör kulüplerinde forma giymiş, 28 yaşında futbolu bırakmıştır. Futbolu bıraktıktan sonra, çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında Sanjoanense'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştır. 2005 yılında, daha önce formasını giydiği Espinho'nun başına geçtikten sonra; 2007'de Porto altyapısında ikinci kez antrenörlüğe başlamıştır. 2008-09 sezonunda, Segunda Liga'da mücadele eden Santa Clara'da göreve başlamıştır.
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2010 yazında Santa Clara'daki görevinden ayrılarak, daha önce altyapısında görev aldığı Porto'da André Villas-Boas'ın yardımcılığına başlamıştır. Villas-Boas'ın Haziran 2011'de Chelsea ile anlaşmasıyla birlikte, Porto'nun teknik direktörü olmuştur. Porto ile, iki Primeira Liga şampiyonluğu ve iki Supertaça Cândido de Oliveira kazanmıştır.
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2013-14 sezonunda, Suudi Arabistan'ın El-Ehli kulübünde görev yapmıştır. Ocak 2015'te, kovulan Míchel'in yerine Olympiakos'un teknik direktörlüğüne getirilmiş ve yarım sezonda lig ve kupada şampiyonluk yaşamıştır. 9 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe için Giuliano Terraneo ile birlikte İstanbul'a gelmiş, sonrasında Olympiakos ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
11 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı açıklamayla Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurmuştur.
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Pereira, Shanghai SIPG F.C.'nin yeni teknik direktörü oldu. 12 Aralık 2017'de Çin Süper Ligi kulübünde Villas-Boas'ın yerini aldı. Aralık 2019'da Pereira, Everton'dan yeni bir teklifi geri çevirdi. Bir yıl sonra, Şangay kulüb yönetimi tarafından görevden alındı.
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SON 5 SEZONDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TEKNİK DİREKTÖR
40 maç üzerinden oynanan 2020-2021 sezonu dışında geride kalan son 5 sezonda Fenerbahçe’de bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktör, Vitor Pereira oldu. 34 maçta aldığı 22 galibiyet ve 8 beraberlikle 74 puan toplayan Pereira, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 64 maçta da 2,07’lik puan ortalaması tutturdu.