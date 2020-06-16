Vida, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, 2-1'lik Antalyaspor yenilgisinde başrol oynamıştı.Yaptığı hatalarla maça damga vuran Vida, taraftarı çılgına çevirmişti. Hırvat oyuncunun eşi Ivana Vida ise yaptığı son paylaşımla bu tepkiyi katladı. Ivana, Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcularından biri olan eşinin kendisine aldığı lüks cipin görüntüsünü paylaştı.3 milyon Euro'luk maaşıyla Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Vida'nın eşine aldığı lüks cip, sosyal medyada tartışma konusu oldu.'Bırakmam Seni' sloganıyla bir yardım kampanyası başlatan Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar toplam 201 bin SMS atıldığını açıklamıştı.Siyah-Beyazlılar atılan mesaj sayısı hesap edildiğinde 4 milyon TL gibi bir gelir elde etmişti. Vida'nın eşine hediye ettiği arabanın fiyatı ise 2,5 ila 4 milyon TL arasında değişiyor.Siyah-beyazlı taraftarlar kampanyanın yanı sıra, oyuncu maaşlarının da aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyordu.Ancak Beşiktaş'ta Vida başta olmak üzere bazı futbolcuların indirime yanaşmadığı belirtilmişti.