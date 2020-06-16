MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVida, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!
GeriFutbol Vida, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 15:40,

Vida, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Eşi sosyal medyadan paylaştı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, 2-1'lik Antalyaspor yenilgisinde başrol oynamıştı.

2
Abone Olgoogle-news

Yaptığı hatalarla maça damga vuran Vida, taraftarı çılgına çevirmişti.

3
Abone Olgoogle-news

Hırvat oyuncunun eşi Ivana Vida ise yaptığı son paylaşımla bu tepkiyi katladı.

4LÜKS CİP HEDİYE ETTİ
Abone Olgoogle-news

LÜKS CİP HEDİYE ETTİ

Ivana, Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcularından biri olan eşinin kendisine aldığı lüks cipin görüntüsünü paylaştı.

5
Abone Olgoogle-news

3 milyon Euro'luk maaşıyla Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Vida'nın eşine aldığı lüks cip, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

6
Abone Olgoogle-news
7201 BİN SMS ATILDI
Abone Olgoogle-news

201 BİN SMS ATILDI

'Bırakmam Seni' sloganıyla bir yardım kampanyası başlatan Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar toplam 201 bin SMS atıldığını açıklamıştı.

8
Abone Olgoogle-news

Siyah-Beyazlılar atılan mesaj sayısı hesap edildiğinde 4 milyon TL gibi bir gelir elde etmişti.

9
Abone Olgoogle-news

Vida'nın eşine hediye ettiği arabanın fiyatı ise 2,5 ila 4 milyon TL arasında değişiyor.

10
Abone Olgoogle-news

Siyah-beyazlı taraftarlar kampanyanın yanı sıra, oyuncu maaşlarının da aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyordu.

11
Abone Olgoogle-news

Ancak Beşiktaş'ta Vida başta olmak üzere bazı futbolcuların indirime yanaşmadığı belirtilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi