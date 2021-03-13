Victoria Beckham'dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Ağlayarak anlattı...'
MLS'te Inter Miami takımının en büyük hissedarı olan, futbol efsanesi David Beckham'ın eşi Victoria Beckham, yıllar sonra oğulları hakkında itiraflarda bulundu.
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İngiliz futbol efsanesi David Beckham, şimdilerde Amerika'da Inter Miami takımının en büyük hissedarı.
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BABASININ YOLUNDA
David Beckham, takımına yıldız futbolcuları getirmek isterken bir yandan 18 yaşındaki oğlu Romeo Beckham da babasının ayak izlerini takip ediyor.
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Victoria Beckham ise hem eşi David Beckham hem de oğulları Romeo hakkında itiraflarda bulundu.
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2014 YILINDA NE OLDU?
Romeo'nun babası gibi iyi bir futbolcu olacağına inandığını söyleyen Victoria Beckham, 2014'te Romeo'nun Arsenal Akademisi'ne girdikten sonra futbol yerine tenisi tercih ettiğini itiraf etti.
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Victoria Beckham, ''Romeo, şimdi ise 17 yaşında Manchester United ile imzalayan babası gibi olmayı hayal ediyor. Babasının takımında antrenmanlara başladı. Çok çalışıyor çünkü iyi bir futbolcu olmak istiyor.'' sözlerini kullandı.
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DAHA 11 YAŞINDA...
Romeo Beckham, henüz 11 yaşında Arsenal'de antrenmanlara başlamıştı. Ancak daha sonra buradan ayrılmaya karar vermişti. Victoria Beckham, o günleri ise şöyle anlatıyor;
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'BANYODA AĞLIYORDU...'
''Romeo, babasını yüz üstü bırakmaktan korktu. Bir gün onu banyoda çok üzgün bir şekilde, ağlayarak otururken gördüm. Babamı üzmek istemiyorum diyordu. Ben ise baban sadece mutlu olmanı istiyor diye ona moral verdim ama futbolu bırakmak isteyip tenise başladı.''
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FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA...
Şimdi tekrar futbol oynamak isteyen Romeo Beckham, babası David Beckham ile birlikte Inter Miami'de antrenmanlara çıkıyor.
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Henüz 18 yaşında olan Romeo Beckham'ı ilerleyen günlerde babası gibi bir futbol takımında görmemiz sürpriz olmayacaktır.