Victoria Beckham'dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Ağlayarak anlattı...'

'BANYODA AĞLIYORDU...' ''Romeo, babasını yüz üstü bırakmaktan korktu. Bir gün onu banyoda çok üzgün bir şekilde, ağlayarak otururken gördüm. Babamı üzmek istemiyorum diyordu. Ben ise baban sadece mutlu olmanı istiyor diye ona moral verdim ama futbolu bırakmak isteyip tenise başladı.''