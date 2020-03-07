Vedat Muriqi'den Ersun Yanal itirafı!

1.5 yaşında bir oğlunuz var. futbolcu olsun ister misiniz? E.M.: Ben futbolcu olmasını istemiyorum. Biz zaten ilişkimizin başında hep futbolcu olduğu için ayrıldık. Hatta Vedat beni ‘evlenince futbolu bırakırım’ diye kandırdı. Hâlâ da pek fazla memnun değilim. Tamamen düzensiz ve onun işine odaklı bir hayat. ‘Benim de mesleğim var, kimya mühendisiydim. Ben de kosova’da bir şeyler yaparsın’ dedim. En azından düzenli bir hayatımız olsun diye. Elbette şimdi hep destekliyorum onu. Özellikle başka takımlara transfer olma konusunda bana danışıyor. ‘Gelir misin? senin için sorun olur mu?’ diye. Çünkü o her takımda arkadaş bulabilir ama benim tamamen hayatım değişiyor.