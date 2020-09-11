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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 08:29 | 

Vedat Muriqi transferinde bomba! Son dakika gelişmesiyle PSG... | Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Vedat Muriqi'yi KAP'a bildirmişti.... Yorumcu Rıdvan Dilmen'in açıkladığı son gelişme ise herkesi şaşkına çevirdi.

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Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferi adeta yılan hikayesine dönmüş ve sürecin uzaması kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

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Fenerbahçe'ye geldiği günden sonra performansıyla Avrupa takımlarının transfer listesine giren Muriqi'nin yeni takımı Lazio oldu.

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Sarı-lacivertliler İtalya Serie A ekibiyle görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti.

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2016'da Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kosovalı yıldız geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya gelmişti.

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Değerini 40'a katlayan Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin KAP açıklamasının ardından sessizliğini bozdu.

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Kosovalı golcü Instagram hesabından veda paylaşımında bulunurken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ise Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi konusunda iddialarda bulundu ve Vedat Muriqi ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

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Dilmen, "Vedat ile dün birlikteydik, İtalya'ya hafta sonu gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii." dedi.

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Dilmen sözlerini, "Vedat'ın uluslararası bir problemi vardı. Arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Paris Saint Germain çok önemli bir kulüp ama söz verdi. Fenerbahçe için de önemliydi. Bu satıştan gelecek rakam limitlere de yansıyacaktı." şeklinde sürdürdü.

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Vedat iyi bir sezon geçirdiğini belirten Dilmen, bu sezon takımda kalsaydı kanatlarda Caner ve Gökhan'ın da yer almasıyla daha farklı bir Vedat Muriqi olabileceğinin de altını çizdi.

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Fenerbahçe'nin transfer planları hakkında da bilgi veren Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. 2 forvet arayışları var." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, Wolfsburg'da forma giyen Fransız savunmacı Marcel Tisserand'ı da transfer etti.

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Oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlanırken oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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