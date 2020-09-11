Vedat Muriqi transferinde bomba! Son dakika gelişmesiyle PSG... | Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Vedat Muriqi'yi KAP'a bildirmişti.... Yorumcu Rıdvan Dilmen'in açıkladığı son gelişme ise herkesi şaşkına çevirdi.
Değerini 40'a katlayan Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin KAP açıklamasının ardından sessizliğini bozdu.
Dilmen, "Vedat ile dün birlikteydik, İtalya'ya hafta sonu gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii." dedi.
Vedat iyi bir sezon geçirdiğini belirten Dilmen, bu sezon takımda kalsaydı kanatlarda Caner ve Gökhan'ın da yer almasıyla daha farklı bir Vedat Muriqi olabileceğinin de altını çizdi.
🎙️ @FrdNigdelioglu: Vedat Muriqi, Lazio'yu çok istedi, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi çok istedi.— Spor Arena (@sporarena) September 9, 2020
➡️ Her sene şampiyon olma, ikinci ol ama Şampiyonlar Ligi'ne git.
➡️ Eljif Elmas gibi, Vedat'tan da ekstra gelir elde edilecek. Eljif'ten gelen para 19 milyon euroları buldu. pic.twitter.com/5opJRDljXr
🎙️ @FrdNigdelioglu: Vedat Muriqi, Lazio'yu çok istedi, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi çok istedi.
➡️ Her sene şampiyon olma, ikinci ol ama Şampiyonlar Ligi'ne git.
➡️ Eljif Elmas gibi, Vedat'tan da ekstra gelir elde edilecek. Eljif'ten gelen para 19 milyon euroları buldu. pic.twitter.com/5opJRDljXr