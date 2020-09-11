Vedat Muriqi transferinde bomba! Son dakika gelişmesiyle PSG... | Fenerbahçe Haberleri

Dilmen sözlerini, "Vedat'ın uluslararası bir problemi vardı. Arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Paris Saint Germain çok önemli bir kulüp ama söz verdi. Fenerbahçe için de önemliydi. Bu satıştan gelecek rakam limitlere de yansıyacaktı." şeklinde sürdürdü.