VAR'da devrim gibi değişiklik kapıda! İtiraz hakkı...

Video Yardımcı Hakem uygulamasına geçen hemen hemen tüm liglerde sistemle alakalı şikayetler tavan yaptı.Bunun üzerine harekete geçen İtalya Futbol Federasyonu, VAR sistemine yenilik getirmek için resmi girişimde bulundu.Federasyon, VAR sisteminde takımlara itiraz hakkı verilmesi önerisini FIFA'ya sundu.Onay verilmesi halinde, kulüpler VAR'a başvurulmayan pozisyonlarda itiraz ederek, hakemlerin pozisyonu tekrar incelemesini isteyebilecek. Federasyonun yaptığı açıklamada, bu yenilikle birlikte tartışmaların azalacağı kaydedildi.İtalya'dan gelen bu hamlenin ardından gözler Süper Lig'de çevrildi.Son günlerde tartışmalı kararların bir hayli artması ve TFF ile kulüpler arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Süper Lig'de herhangi bir yenilik yapılıp yapılmayacağı merak konusu haline geldi.Öte yandan Serie A takımlarının da bu kararı desteklediği ve FIFA'nın IFAB ile yapacağı görüşmeler sonrasında olumlu cevap vermesinin beklendiği belirtildi.NBA'de, bu sezon başlayan uygulamayla, koçlara 1'er itiraz hakkı verildi. Hakemler hocaların itirazlarını ekrandan izliyor ve kararı açıklıyor.