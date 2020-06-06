MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVanja Ivesa'dan Fenerbahçe için olay Nenad Bjelica sözleri!
GeriFutbol Vanja Ivesa'dan Fenerbahçe için olay Nenad Bjelica sözleri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 09:49,

Vanja Ivesa'dan Fenerbahçe için olay Nenad Bjelica sözleri!

Türkiye'de daha önce Eskişehirspor ve Elazığspor takımlarının kalesini koruyan Vanje Ivesa, Fenerbahçe'nin hocası olacağı iddia edilen Nenad Bjelica ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Gelecek sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile görüşmeler yapmıştı.

2
Abone Olgoogle-news

Türkiye'de bir dönem Eskişehirspor ve Elazığspor takımlarının kalesini koruyan Bjelica'nın vatandaşı Vanje Ivesa'dan Hırvat çalıştırıcı ile ilgili bir değerlendirme geldi.

3
Abone Olgoogle-news

Radyospor'a konuşan Ivesa, "Bence bu transfer durdu. Çok fazla konuşmuyoruz ama daha önce söylediğim gibi Bjelica iyi bir hoca. Fenerbahçe de iyi takım.

4
Abone Olgoogle-news

Bjelica ne istiyor bilmiyorum. Bence Bjelica Fenerbahçe için büyük bir şans. Fenerbahçe'nin ne kadar taraftarı olduğunu da biliyoruz.

5
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de başka opsiyonlar da vardır. Bjelica belki kontrat için taktik yapıyordur. Belki transfer durumlarına bakıyor, kim geliyor kim gidiyor takip ediyordur.

6TOMAS İLE BJELİCA BİRLİKTE Mİ GELİYOR
Abone Olgoogle-news

TOMAS İLE BJELİCA BİRLİKTE Mİ GELİYOR?

Ivesa, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından biri olan Stjepan Tomas'ın Nenad Bjelica ile birlikte sarı-lacivertlilere geleceği iddialarına ise şu yorumu yaptı:

7
Abone Olgoogle-news

"Ben duymadım. Milli takımda Tomas ile beraber oynadım. Bjelica belki öyle düşünüyor olabilir. Tomas, Türk futbolunu çok iyi tanıyor ve iyi hoca.

8
Abone Olgoogle-news

Okan Buruk ile çalıştı ve Antalyaspor'da görev aldı. Bjelica, Türk futbolunu pek tanımıyor ama Tomas çok iyi tanıyor. Bu açıdan birliktelikleri olabilir."

9MANDZUKIC İDDİALARI
Abone Olgoogle-news

MANDZUKIC İDDİALARI

Mario Mandzukic'in Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Ivesa, "Haberleri takip ediyorum. Mandzukic'in kariyeri için Türkiye iyi bir lig. Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe fark etmez.

10
Abone Olgoogle-news

Bahsettiğimiz büyük takımlar. Şu an oynadığı yerde de mutlu değil. Futbol orada farklı. Türkiye'de futbol heyecanlı ve tempolu" dedi.

11
Abone Olgoogle-news

Ivesa son olarak yine Türk takımlarının transferde gündemine gelen Kalinic için de, "Kalinic'in tam durumunu bilmiyorum. Kalinic, farklı bir futbolcu.

12
Abone Olgoogle-news

Mandzukic agresif bir futbolcu. Kalinic agresif bir futbolcu değil. Çok top saklıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi