Vanja Ivesa'dan Fenerbahçe için olay Nenad Bjelica sözleri!
Türkiye'de daha önce Eskişehirspor ve Elazığspor takımlarının kalesini koruyan Vanje Ivesa, Fenerbahçe'nin hocası olacağı iddia edilen Nenad Bjelica ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Gelecek sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile görüşmeler yapmıştı.
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Türkiye'de bir dönem Eskişehirspor ve Elazığspor takımlarının kalesini koruyan Bjelica'nın vatandaşı Vanje Ivesa'dan Hırvat çalıştırıcı ile ilgili bir değerlendirme geldi.
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Radyospor'a konuşan Ivesa, "Bence bu transfer durdu. Çok fazla konuşmuyoruz ama daha önce söylediğim gibi Bjelica iyi bir hoca. Fenerbahçe de iyi takım.
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Bjelica ne istiyor bilmiyorum. Bence Bjelica Fenerbahçe için büyük bir şans. Fenerbahçe'nin ne kadar taraftarı olduğunu da biliyoruz.
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Fenerbahçe'de başka opsiyonlar da vardır. Bjelica belki kontrat için taktik yapıyordur. Belki transfer durumlarına bakıyor, kim geliyor kim gidiyor takip ediyordur.
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TOMAS İLE BJELİCA BİRLİKTE Mİ GELİYOR?
Ivesa, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından biri olan Stjepan Tomas'ın Nenad Bjelica ile birlikte sarı-lacivertlilere geleceği iddialarına ise şu yorumu yaptı:
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"Ben duymadım. Milli takımda Tomas ile beraber oynadım. Bjelica belki öyle düşünüyor olabilir. Tomas, Türk futbolunu çok iyi tanıyor ve iyi hoca.
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Okan Buruk ile çalıştı ve Antalyaspor'da görev aldı. Bjelica, Türk futbolunu pek tanımıyor ama Tomas çok iyi tanıyor. Bu açıdan birliktelikleri olabilir."
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MANDZUKIC İDDİALARI
Mario Mandzukic'in Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Ivesa, "Haberleri takip ediyorum. Mandzukic'in kariyeri için Türkiye iyi bir lig. Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe fark etmez.
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Bahsettiğimiz büyük takımlar. Şu an oynadığı yerde de mutlu değil. Futbol orada farklı. Türkiye'de futbol heyecanlı ve tempolu" dedi.
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Ivesa son olarak yine Türk takımlarının transferde gündemine gelen Kalinic için de, "Kalinic'in tam durumunu bilmiyorum. Kalinic, farklı bir futbolcu.
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Mandzukic agresif bir futbolcu. Kalinic agresif bir futbolcu değil. Çok top saklıyor" diyerek sözlerini tamamladı.