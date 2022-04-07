VakıfBank-Imoco Conegliano final maçı ne zaman? VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

Giovanni Guidetti: Altın sette kazanmasını bildik

Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını tebrik eden Guidetti, "Gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım. Hayatımda gördüğüm en güçlü takımlarından biriydi bugün sahada. Vargas ile çok iyi hücum yaptılar. Kendi oyuncularımı da tebrik ederim. İlk sette belki gerideydik ama her geçen saniyede Fenerbahçe'ye daha çok yaklaşmaya başladık. Son sette de daha da yakına geldik. Tabii ilk setlerde daha az enerji harcadığımız için altın sette de kazanmasını bildik" dedi.