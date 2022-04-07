Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

VakıfBank-Imoco Conegliano final maçı ne zaman? VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

#Vakıfbank#CEV Şampiyonlar Ligi#Imoco Conegliano

VakıfBank-Imoco Conegliano final maçı için nefesler tutuldu. CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Vakıfbank Fenerbahçe Opet’i altın set sonunda eleyerek Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano’nun rakibi oldu. yarı finalde 3-1'in rövanşında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olmasına rağmen altın set sonucunda rakibini eleyerek finale yükselen Vakıfbank, Süper Final'de kupayı kazanmak için elinden geleni yapacak. Final karşılaşması Slovenya’nın Ljubljana'da oynanacak. Peki, VakıfBank-Imoco Conegliano final maçı ne zaman? İşte, maça dair bilgiler.

1/4VakıfBank-Imoco Conegliano final maçı ne zaman VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde finalde

CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank Fenerbahçe Opet'i 15-11 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam "Türk derbisi" heyecanı yaşandı. Yarı final rövanşında iki temsilcimiz Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya geldi ve VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde normal setlerde Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmesine rağmen altın seti kazanarak finale yükseldi. Temsilcimiz 22 Mayıs’ta Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

2/4VAKIFBANK IMOCO CONEGLİANO MAÇI NE ZAMAN

VAKIFBANK IMOCO CONEGLİANO MAÇI NE ZAMAN?

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Vakıfbank İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile 22 Mayıs Pazar günü Slovenya’nın Ljubljana kendinde karşı karşıya gelecek.

3/4VakıfBank-Imoco Conegliano final maçı ne zaman VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde finalde

8’inci kez finalde boy gösterecek olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran VakıfBank, geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile mücadele etti.

Sarı-siyahlılar son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de İtalyan ekibi finalde rakibini mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

4/4Giovanni Guidetti: Altın sette kazanmasını bildik

Giovanni Guidetti: Altın sette kazanmasını bildik

Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını tebrik eden Guidetti, "Gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım. Hayatımda gördüğüm en güçlü takımlarından biriydi bugün sahada. Vargas ile çok iyi hücum yaptılar. Kendi oyuncularımı da tebrik ederim. İlk sette belki gerideydik ama her geçen saniyede Fenerbahçe'ye daha çok yaklaşmaya başladık. Son sette de daha da yakına geldik. Tabii ilk setlerde daha az enerji harcadığımız için altın sette de kazanmasını bildik" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vakıfbank#CEV Şampiyonlar Ligi#Imoco Conegliano