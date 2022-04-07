VakıfBank-Imoco Conegliano final maçı ne zaman? VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank Fenerbahçe Opet'i 15-11 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam "Türk derbisi" heyecanı yaşandı. Yarı final rövanşında iki temsilcimiz Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya geldi ve VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde normal setlerde Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmesine rağmen altın seti kazanarak finale yükseldi. Temsilcimiz 22 Mayıs’ta Imoco Conegliano ile karşılaşacak.
CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Vakıfbank İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile 22 Mayıs Pazar günü Slovenya’nın Ljubljana kendinde karşı karşıya gelecek.
8’inci kez finalde boy gösterecek olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran VakıfBank, geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile mücadele etti.
Sarı-siyahlılar son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de İtalyan ekibi finalde rakibini mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını tebrik eden Guidetti, "Gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım. Hayatımda gördüğüm en güçlü takımlarından biriydi bugün sahada. Vargas ile çok iyi hücum yaptılar. Kendi oyuncularımı da tebrik ederim. İlk sette belki gerideydik ama her geçen saniyede Fenerbahçe'ye daha çok yaklaşmaya başladık. Son sette de daha da yakına geldik. Tabii ilk setlerde daha az enerji harcadığımız için altın sette de kazanmasını bildik" dedi.