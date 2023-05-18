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VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi final maçı canlı yayın bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#CEV Şampiyonlar Ligi#Vakıfbank - Eczacıbaşı Dynavit Maçı#Vakıfbank - Eczacıbaşı Dynavit Maçı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 19:22

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit final maçı için heyecan başladı. İlk kez iki Türk takımının finale kaldığı CEV Şampiyonlar Ligi finali canlı yayınla ekranlara gelecek. Son Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki şampiyonluk karşılaşması nefes kesen mücadeleye sahne olacak. İtalya'nın Torino kentinde oynanacak voleybol karşılaşmasında, galip gelen takım kupayı müzesine götürecek. Gözler şimdi VakıfBank - Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi final maçında. Peki, VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman? VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit final maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, CEV Şampiyonlar Ligi VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit final maçı canlı yayın izleme bilgisi.

1/4VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CEV Şampiyonlar Ligi final maçı canlı yayın bilgisi

VakıfBank - Eczacıbaşı Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi final maçında geri sayım başladı. Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde bir diğer Türk temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek. 11 kupayla Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, “Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu” unvanını korumak için sahaya çıkacak. VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 13 maçın 12’sini kazanırken yalnızca 2014-2015 sezonu yarı finalinde kaybetti. Heyecanla beklenen VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit final maçı 20 Mayıs Cumartesi TSİ 18.30’da başlayacak. Peki, VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit final maçı hangi kanalda?

2/4VAKIFBANK-ECZACIBAŞI DYNAVİT FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI DYNAVİT FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi final mücadelesini olan V.Bank-Eczacıbaşı Dynavit maçı, 20 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.30’da Tivibu Spor’dan yayınlanacak.

3/4CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNİN İLK “TÜRK FİNALİ”

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNİN İLK “TÜRK FİNALİ”

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde 8 final oynayıp bunların 5'ini kazanan ve her iki alanda da rekorun sahibi olan VakıfBank, turnuvanın yarı finalinde Fenerbahçe Opet’i altın sette geçip adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit’in de finalde yer almasıyla bu turnuvada ilk kez bir Türk Finali oynanacak olması Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.

Turnuva tarihinin en çok karşı karşıya gelen iki ekibi olan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi’nde 17 kez kozlarını paylaştı. Bu mücadelelerin 13’ünü kazanan VakıfBank, turnuva tarihinde bir takıma karşı en çok galibiyet alan ekip unvanını da elinde bulunduruyor. VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 13 maçın 12’sini kazanırken yalnızca 2014-2015 sezonu yarı finalinde kaybetti.

4/4CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE REKORLARIN TAKIMI VAKIFBANK

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE REKORLARIN TAKIMI VAKIFBANK

Geçtiğimiz sezon Slovenya’da Imoco Conegliano’yu yenerek 5. CEV Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan VakıfBank, bu kupayı en çok kazanan takım konumunda. “Avrupa Şampiyonu” unvanını korumak için sahada olacak sarı-siyahlılar turnuvada üst üste iki sezon şampiyon olmayı başaran son ekip (2016-2017, 2017-2018).

158 galibiyetle CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok maç kazanan takımı olan VakıfBank, 9. kez finalde boy gösterecek ve bu anlamda da rekorunu tazeleyecek. Sarı-siyahlılar son 7 sezonda sadece 2018-2019 sezonunda final oynayamazken o sezon da yarı final görmeyi başardı.

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