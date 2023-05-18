VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi final maçı canlı yayın bilgisi

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNİN İLK “TÜRK FİNALİ”

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde 8 final oynayıp bunların 5'ini kazanan ve her iki alanda da rekorun sahibi olan VakıfBank, turnuvanın yarı finalinde Fenerbahçe Opet’i altın sette geçip adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit’in de finalde yer almasıyla bu turnuvada ilk kez bir Türk Finali oynanacak olması Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.



Turnuva tarihinin en çok karşı karşıya gelen iki ekibi olan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi’nde 17 kez kozlarını paylaştı. Bu mücadelelerin 13’ünü kazanan VakıfBank, turnuva tarihinde bir takıma karşı en çok galibiyet alan ekip unvanını da elinde bulunduruyor. VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 13 maçın 12’sini kazanırken yalnızca 2014-2015 sezonu yarı finalinde kaybetti.