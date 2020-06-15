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GeriFutbol Uruguay, Fernando Muslera'yı konuşuyor! 'Sadece Galatasaray değil, 2022...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 09:46,

Uruguay, Fernando Muslera'yı konuşuyor! 'Sadece Galatasaray değil, 2022...'

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın sakatlığı ülkesi Uruguay'da da geniş yer buldu.

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1Spor Arena Dış Haber
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Spor Arena Dış Haber

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında kaval kemiğinin kırılması sarı kırmızılı camiada büyük bir şok etkisi yarattı.

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Acı içinde yerde kalan Muslera, ambulansla hastaneye kaldırılırken tecrübeli kalecinin sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

3AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU
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AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU

Yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle 6-8 ay arası sahalardan uzak kalması beklenen ve bıçak altına yatması gereken Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi belli oldu.

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Başarılı eldiven, aynı zamanda doğum günü olan 16 Haziran tarihinde sağ ayağından ameliyat olacak.

5ACI TESADÜF...
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ACI TESADÜF...

Fernando Muslera'nın kariyerinin en büyük sakatlığı sebebiyle 34. yaş gününde bıçak altına yatacak olması acı bir tesadüf olarak dikkatleri çekti.

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Yaşanılan şanssız sakatlık, Muslera'nın ülkesi Uruguay'da da geniş yer buldu. Uruguay basını, Muslera'ya geniş yer ayırırken şu ifadeler kullanıldı;

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8MAÇI DEĞİL SEZONU KAPATTI
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'MAÇI DEĞİL SEZONU KAPATTI'

Muslera, Rize'de sadece maçı değil sezonu da kapatmış oldu. Büyük şanssızlık... (Futbol UY)

9ÇEKTİĞİ ACI BELLİ OLUYORDU
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'ÇEKTİĞİ ACI BELLİ OLUYORDU'

Kötü şans! Muslera'nın çektiği acı yüzünden belli oluyordu. Takım arkadaşlarının ve sağlık görevlilerin yardımıyla ambulansa kaldırıldı. (Tenfield)

10HAKEM DAHİL HERKES ŞOK OLDU
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'HAKEM DAHİL HERKES ŞOK OLDU'

Takım arkadaşları, rakip futbolcular ve hakem dahil herkesin yüzünde şok olan bir yüz ifadesi vardı. Saha içinde herkes durdu. (Rivera Ciudad)

11ÇOK BÜYÜK ACI ÇEKTİ
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'ÇOK BÜYÜK ACI ÇEKTİ'

Muslera, Rize'de çok büyük acı çekti. Ayağında kırık var ve sezonu kapattı. Ciddi süre sahalardan uzak kalabilir. (LR21)

12YARDIMLARLA AMBULANSA GİTTİ
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'YARDIMLARLA AMBULANSA GİTTİ'

Rakip oyuncu ayağının üstüne düşünce kırıklar oluştu. Yardımlarla ambulansa kaldırıldı. Sezonu kapattı... (Subrayado)

13HASTANEYE KALDIRILDI
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'HASTANEYE KALDIRILDI'

Fernando Muslera, Rize'de hastaneye kaldırıldı. Rakip futbolcu üstüne düştü ve maalesef ayağında kırıklar oluştu. (Radio Montecarlo)

142022 TEHLİKEYE GİRMİŞ OLABİLİR
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'2022 TEHLİKEYE GİRMİŞ OLABİLİR'

Fernando Muslera çok ciddi bir sakatlık yaşadı! Türkiye'de 12 şampiyonluğu bulunan Muslera'nın 2022 Dünya Kupası tehlikeye girmiş olabilir. (El Observador)

15YERİNE GELECEK İSİMLER...
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'YERİNE GELECEK İSİMLER...'

Muslera, Uruguay milli takıımında sadece kızının doğumu için maç kaçırmıştı. Onun yerine Gaston Olveira ve Martín Campana çağırılacak ama Muslera'nın yerini tutmaları zor gözüküyor. (El Observador)

16TRANSFER ETMEK İSTİYORLARDI AMA...
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'TRANSFER ETMEK İSTİYORLARDI AMA...'

Arjantin basını ise Muslera'nın sakatlığını transferden gördü. İnfobae gazetesi, ''Boca Juniors'ın transfer etmek istediği Muslera'da iki kırık var, durumu ciddi'' diyerek haberi okuyucularıyla paylaştı.

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