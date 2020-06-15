Uruguay, Fernando Muslera'yı konuşuyor! 'Sadece Galatasaray değil, 2022...'

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında kaval kemiğinin kırılması sarı kırmızılı camiada büyük bir şok etkisi yarattı.
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Acı içinde yerde kalan Muslera, ambulansla hastaneye kaldırılırken tecrübeli kalecinin sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
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AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU
Yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle 6-8 ay arası sahalardan uzak kalması beklenen ve bıçak altına yatması gereken Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi belli oldu.
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Başarılı eldiven, aynı zamanda doğum günü olan 16 Haziran tarihinde sağ ayağından ameliyat olacak.
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ACI TESADÜF...
Fernando Muslera'nın kariyerinin en büyük sakatlığı sebebiyle 34. yaş gününde bıçak altına yatacak olması acı bir tesadüf olarak dikkatleri çekti.
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Yaşanılan şanssız sakatlık, Muslera'nın ülkesi Uruguay'da da geniş yer buldu. Uruguay basını, Muslera'ya geniş yer ayırırken şu ifadeler kullanıldı;
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'MAÇI DEĞİL SEZONU KAPATTI'
Muslera, Rize'de sadece maçı değil sezonu da kapatmış oldu. Büyük şanssızlık... (Futbol UY)
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'ÇEKTİĞİ ACI BELLİ OLUYORDU'
Kötü şans! Muslera'nın çektiği acı yüzünden belli oluyordu. Takım arkadaşlarının ve sağlık görevlilerin yardımıyla ambulansa kaldırıldı. (Tenfield)
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'HAKEM DAHİL HERKES ŞOK OLDU'
Takım arkadaşları, rakip futbolcular ve hakem dahil herkesin yüzünde şok olan bir yüz ifadesi vardı. Saha içinde herkes durdu. (Rivera Ciudad)
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'ÇOK BÜYÜK ACI ÇEKTİ'
Muslera, Rize'de çok büyük acı çekti. Ayağında kırık var ve sezonu kapattı. Ciddi süre sahalardan uzak kalabilir. (LR21)
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'YARDIMLARLA AMBULANSA GİTTİ'
Rakip oyuncu ayağının üstüne düşünce kırıklar oluştu. Yardımlarla ambulansa kaldırıldı. Sezonu kapattı... (Subrayado)
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'HASTANEYE KALDIRILDI'
Fernando Muslera, Rize'de hastaneye kaldırıldı. Rakip futbolcu üstüne düştü ve maalesef ayağında kırıklar oluştu. (Radio Montecarlo)
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'2022 TEHLİKEYE GİRMİŞ OLABİLİR'
Fernando Muslera çok ciddi bir sakatlık yaşadı! Türkiye'de 12 şampiyonluğu bulunan Muslera'nın 2022 Dünya Kupası tehlikeye girmiş olabilir. (El Observador)
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'YERİNE GELECEK İSİMLER...'
Muslera, Uruguay milli takıımında sadece kızının doğumu için maç kaçırmıştı. Onun yerine Gaston Olveira ve Martín Campana çağırılacak ama Muslera'nın yerini tutmaları zor gözüküyor. (El Observador)
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'TRANSFER ETMEK İSTİYORLARDI AMA...'
Arjantin basını ise Muslera'nın sakatlığını transferden gördü. İnfobae gazetesi, ''Boca Juniors'ın transfer etmek istediği Muslera'da iki kırık var, durumu ciddi'' diyerek haberi okuyucularıyla paylaştı.