Ünlü yazarlar yorumladı! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mı haklı, Ali Koç mu? 'Eskiden çok farklıydı'

TRANSFERDE HAKLI DEĞİL Transfer politikalarına gelirsek... Burada Aziz Yıldırım’ın haklı olduğunu söyleyemem. Misal Anelka konusu. O gün Euro 1.7 idi. Anelka 10-15 milyon liraya getirilebiliyordu. Şimdi ise Sergio Ramos’u getirmek için imza parasıyla birlikle minimum yıllık 15 milyon Euro’yu gözden çıkarmanız gerekir. Bugün değil böyle transferler yapmak, Burak Yılmaz’ın maaşını ödemek bile Türk kulüpleri için büyük külfet. Ayrıca o dönemde, maksimum 10 Avrupa kulübü büyük transferleri yapıyordu. Onlardan sekenler bize gelebiliyordu. Böyle bir ekonomik rekabet gücümüz vardı. Bugün mücadele edilmesi gereken kulüp sayısı, Salzbug’ların Lille’lerin de dahil olduğu 60-70. Dolayısıyla dönem farklı, Ali Koç’un eli bu anlamda Aziz Yıldırım kadar kuvvetli değil.