Ünlü teknik direktör açıkladı ama Fenerbahçe'den ters köşe!

Hatta Bulut, "Her zaman söyledim, kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her hocanın bir hedefi olmalı, benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır." sözleriyle görevi ne kadar çok istediğini vurgulamıştı.