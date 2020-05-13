Ünlü teknik direktör açıkladı ama Fenerbahçe'den ters köşe!
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi Teknik direktör konusunda gaza basan sarı lacivertliler, liglerin başlama tarihinin açıklanmasının ardından hamlesini yaptı. Bu tercih sarı lacivertliler için de sürpriz oldu...
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör konusunda somut bir gelişme yaşanmamıştı.
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Sarı lacivertliler ilk olarak yerli teknik direktörlere yönelirken Eroıl Bulut ve Abdullah Avcı isimleri ön plana çıkmıştı.
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Malatyaspor dönemi sonrası Alanyaspor'da başarılı bir performansı ortaya koyan Erol Bulut'un adı camiada yüksek sesle anılıyordu.
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Hatta Bulut, "Her zaman söyledim, kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her hocanın bir hedefi olmalı, benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır." sözleriyle görevi ne kadar çok istediğini vurgulamıştı.
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Ancak Fenerbahçe yönetimi, rotayı yabancı teknik direktöre çevirdi. Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Daum, Lucescu gibi birçok teknik direktör listedeydi.
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Fenerbahçe'nin son gözdesi Nenad Bjelica olmuştu ama...
Fenerbahçeli taraftarların hakkındaki gelişmeleri merakla beklediği Nenad Bjelica, Fanatik'e “En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe’den kimse ile görüşmedim. Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye’ye selamlarımı gönderiyorum” diye konuştu.
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Bjelica’nın, Fenerbahçe ile ilgili sürekli olumlu bilgiler aldığı kaydedilirken sarı lacivertli takımda gündem bir kez daha değişti.
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Fenerbahçe yönetimi Bjelica ismi konuşulurken Erol Bulut'u bir kez daha gündemine aldı.
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Teknik direktörün bunca süre açıklanmamasının sebeplerinden biri de Erol Bulut'un Alanyaspor'u mevcut şartlarda bırakamaması.
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Fenerbahçe, ligin bitimine kadar olan süreyi boş geçirmek istemezken Erol Bulut'un mevcut durumu soru işaretleri oluşturuyor.
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Sarı lacivertlilerin düşüncesi ligin kalan bölümünde yei hocanın takımın başında yer alması ve adaptasyon süresinin kısa olması.
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ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili olarak, “Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın” ifadelerini kullanmıştı.
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Erol Bulut, futbolculuk kariyerinde 1995-1999 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve sonrasında Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.